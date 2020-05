Le LG Velvet officiellement dévoilé : voici son prix et ses caractéristiques

LG a annoncé ce jeudi en Corée du Sud son nouveau smartphone haut de gamme, le Velvet. Un smartphone équipé du Snapdragon 765G, mais aussi d'un écran de 6,8 pouces et de la charge sans fil.

Après plusieurs semaines de teasing pour dévoiler le design de son smartphone ou certaines de ses caractéristiques, LG a finalement présenté ce jeudi son dernier smartphone en date, le LG Velvet.

Il faut dire que le téléphone était particulièrement attendu, signalant la fin des gammes V et G, mais aussi pour son design original. Le LG Velvet intègre en effet un module photo complètement plat au dos, qui vient à peine sortir de la surface arrière de l’appareil.

Cette officialisation du LG Velvet en Corée du Sud vient également confirmer la fiche technique déjà évoquée en partie par le constructeur. On y découvre que le smartphone est doté d’un écran de 6,8 pouces utilisant une technologie Oled et une définition Full HD+ de 2460 x 1080 pixels.

Comme prévu, du côté des performances, le LG Velvet embarque la puce Snapdragon 765G de Qualcomm, une puce optimisée pour le jeu mobile particulièrement performante, même si elle n’est pas au niveau du Snapdragon 865. Elle a cependant l’intérêt d’être directement compatible 5G, sans ajout d’un modem supplémentaire. À cette puce, LG a adossé 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1 extensible par carte microSD. Le téléphone est également équipé d’une batterie de 4 300 mAh.

Trois appareils photo au dos, mais pas de téléobjectif

Au dos, ce sont trois appareils photo qui sont donc intégrés par LG sur le Velvet, avec :

Un module grand-angle principal de 48 mégapixels

Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels

Un capteur de profondeur de 5 mégapixels

En façade, c’est un appareil photo de 16 mégapixels qui est intégré dans la fine encoche en haut de l’écran pour les selfies. Parmi les autres fonctionnalités, on notera la présence d’un lecteur d’empreintes intégré dans l’écran, le support du stylet, la présence d’une prise casque, une compatibilité avec la charge sans fil ou une certification d’étanchéité IP68.

Le lG Velvet sera dans un premier temps commercialisé en Corée du Sud. Le smartphone y sera proposé en quatre coloris : noir, blanc, vert ou orange. Il sera lancé au tarif de 899 800 wons, soit 680 euros. Pour l’heure, aucune disponibilité n’a été annoncée ailleurs. Notons cependant que, même si le lancement mondial du LG Velvet doit avoir lieu le 11 mai, il y a peu de chance qu’il sorte en France, LG ayant annoncé l’an dernier se retirer du marché des smartphones dans l’Hexagone.