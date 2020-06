Fog gaming chez Sega, MIUI 12 se déploie chez Xiaomi et un nouveau Galaxy A41 chez Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 03 juin : un service de « fog gaming » chez Sega, le début du déploiement de MIUI 12 en Europe et l'annonce du Samsung Galaxy A41. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le « scoop » Sega : un service de « fog gaming » pour rentabiliser l’arcade

Depuis quelques jours, l’éditeur japonais Sega laissait espérer une grande annonce pour fêter ses 60 ans. Finalement, on a appris que la firme devrait annonce, en plus de sa Game Gear Micro, un service de fog gaming. En d’autres termes, le principe permet de faire tourner un jeu non pas depuis des serveurs cloud ou une machine locale, mais depuis les bornes d’arcade de Sega. Un bon moyen pour l’éditeur de rentabiliser ses salles d’arcade au Japon.

MIUI 12 : la première vague de bêta est lancée pour certains smartphones Xiaomi

Plusieurs semaines après la présentation de MIUI 12, Xiaomi a commencé le déploiement de sa nouvelle interface logicielle sur certains appareils. La mise à jour a ainsi été lancée récemment sur les Mi 9, Mi 9T et Mi 9T Pro. Néanmoins, tout le monde ne peut pas encore en profiter, puisqu’il s’agit d’une version bêta stable limitée au programme Mi Pilot. Reste que cette première mise à jour des versions Global et Europe marque le coup d’envoi de la phase de déploiement.

Samsung Galaxy A41 : un nouveau smartphone petit, mais costaud (et pas cher)

Samsung a lancé officiellement son Galaxy A41, un smartphone au prix particulièrement attractif de 299 euros et qui saura plaire à ceux qui ne se satisfont pas des écrans de 6,4, 6,7 ou 6,9 pouces actuels. Le nouveau téléphone de Samsung profite en effet d’une dalle de 6,1 pouces. Il est par ailleurs doté d’une puce octacore, d’une batterie de 3500 mAh et de trois appareils photo au dos. Le smartphone sera disponible dans le courant du mois de juin en France.