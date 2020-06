Nouvelle fonction de Google Téléphone, iPhone 12 sans prise secteur et récupération de fichiers sur Windows 10 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 juin : Google Téléphone donne la raison des appels, Apple enlèverait la prise secteur de l'iPhone 12 et Windows 10 récupère un outil de récupération des fichiers. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’appli Téléphone de Google va donner la vraie raison d’un appel

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité pour son application Téléphone servant à passer des appels sur Android. Désormais, les entreprises cherchant à vous contacter pourront passer par un serveur dédié et indiquer clairement la raison de leur appel. Une information qui s’affichera avec le logo de l’entreprise sur l’écran de votre smartphone et qui vous permettra d’éviter les potentielles arnaques.

iPhone 12 : Apple pourrait retirer les écouteurs et le chargeur de la boite

Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait faire l’impasse sur le chargeur secteur de son prochain smartphone, l’iPhone 12. Un moyen pour le constructeur de laisser le choix au consommateur quant au chargeur souhaité, s’il préfère conserver un adaptateur précédent ou adopter un chargeur plus rapide avec une puissance de 20 W. Par ailleurs, le cabinet Barclays affirme de son côté qu’Apple proposerait un iPhone 12 qui ne serait pas non plus accompagné d’écouteurs EarPods.

Windows 10 se dote d’un outil de récupération des fichiers supprimés, perdus ou corrompus

Microsoft a dévoilé un nouvel utilitaire pour son système d’exploitation, Windows 10. Baptisé Windows File Recovery, ce logiciel permet, comme son nom l’indique, de récupérer des fichiers perdus ou supprimés. Pour l’heure, l’outil ne fonctionne qu’en ligne de commande. Mieux vaut donc consulter la documentation mise en place par Microsoft. Néanmoins, l’outil est assez pratique pour retrouver un fichier supprimé par erreur dans l’explorateur de fichiers.