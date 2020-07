Prix des jeux PS5/Xbox Series X à la hausse, Apple et son clavier de verre, MIUI 12 en approche – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 3 juillet : le prix des jeux vidéo pour les futures consoles pourrait repartir à la hausse, Xiaomi commence à déployer MIUI 12 et Apple réfléchit à se mettre au verre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Et si les prix des jeux vidéo des prochaines consoles repartaient à la hausse ?

L’arrivée des futures PS5 et Xbox Series X pourraient certes améliorer la qualité des jeux, mais faire également flamber le porte-monnaie des joueurs. Rien n’est officiel et ce n’est encore que question de spéculation, mais quelques indices ont mis les joueurs en émoi. A commencer par l’annonce des prix des prochaines éditions du jeu NBA 2K21 qui doit sortir à la rentrée. Et les fans ont ainsi découvert que le prix de la version next-gen du jeu était affichée à 70 dollars contre 60 dollars pour celle qui sera promise aux joueurs PS4 et Xbox One. Et l’éditeur 2K ne serait pas le seul à avoir opté pour une telle pratique…

MIUI 12 arrive sur 12 Smartphones Xiaomi

Dévoilée en avril dernier, la dernière version de l’interface logicielle MIUI 12 a terminé sa phase de bêta et s’apprête à être déployée officiellement pour les smartphones Xiaomi. Mais cela ne concernera dans un premier temps que 12 appareils qui pourront profiter de la version stable. Il s’agit des smartphones enregistrés sur le programme Mi Pilot du fabricant chinois. A noter que la liste est encore plus restreinte pour les smartphones Mi vendus en Europe.

Apple réfléchirait à un clavier en verre rétroéclairé

Selon un brevet déposé fin 2018 et publié il y a quelques jours, Apple réfléchirait à un concept de touches en verre pour ses MacBook. La fine couche permettrait de limiter l’usure des touches, de renforcer leur solidité et de leur offrir un effet de lumière. Un clavier rétroéclairé selon la lumière ambiante ou les goûts des utilisateurs pour oublier enfin les déboires des MacBook ?

