Le design du OnePlus Nord, Nearby Sharing pour tous et MIUI 12 – Les actualités de la semaine

OnePlus en dit plus sur le OnePlus Nord, l'AirDrop de Google sera disponible pour 85 % des appareils Android et MIUI 12 arrive sur plein de smartphones Xiaomi. Voilà les trois actualités qu'il fallait retenir cette semaine.

La semaine a été riche en actualités avec notamment une refonte du gouvernement qui promet de se pencher tout particulièrement sur les questions écologiques, y compris celles concernant la 5G. Pour ce qui est de la Tech, nous avons sélectionné les 3 actualités qui ont marqué ces derniers jours.

OnePus n’est pas déboussolé

Cela faisait quelques semaines que les rumeurs s’intensifiaient et plus encore que les premiers visuels étaient apparus en ligne. Cette semaine, OnePlus a décidé de rentrer dans sa phase de marketing et d’en dire un peu plus sur le OnePlus Nord, son prochain smartphone de milieu de gamme.

On a ainsi aperçu le smartphone, et plus particulièrement sa face avant avec son double appareil photo frontal. Tous les détails au sujet de ce téléphone ne sont pas encore connus, mais dans une interview accordée à Frandroid, un porte-parole a bien précisé que cela ne représentait pas un retour aux sources, mais plutôt un nouveau départ, avec de nouvelles ambitions. Prometteur.

L’AirDrop de Google pour tous

Parmi les nouveautés de la bêta d’Android 11, certains ont aperçu Nearby Sharing, un système de partage rapide de fichiers entre deux appareils, similaire à AirDrop, la fonction que l’on retrouve chez Apple. Cela n’aurait cependant que très peu d’intérêt si seuls les smartphones compatibles Android 11 pouvaient en profiter.

Heureusement, Google s’est exprimé sur le sujet, confirmant que cette fonctionnalité serait déployée par le biais des Google Play Services sur les appareils disposant d’Android 6 ou plus. Ainsi, ce sont 85 % des terminaux Android en circulation qui pourront s’échanger des photos et des vidéos en un simple clic. Ouf !

MIUI 12 disponible en version stable

En avril, Xiaomi présentait MIUI 12, la nouvelle version de son interface maison. Plusieurs mois et quelques bêtas plus tard, voilà que les premières versions stables de cette mise à jour commencent à arriver sur certains téléphones. Comme pour rappeler le numéro de cette version, ce sont douze smartphones qui ont donc commencé à recevoir ce nouveau firmware.

Dans cette liste, on retrouve bien sûr les appareils les plus récents de la marque, comme la gamme Mi 10, mais aussi la génération précédente (les Mi 9) et quelques appareils un peu moins premium tels que les Redmi Note 9 et Note 8 Pro. Vivement la suite.

La vidéo de la semaine

Comme chaque semaine, nous avons publié 3 vidéos sur notre chaîne YouTube, dont le test du Xiaomi Poco F2 Pro qui est celle qui vous a apparemment le plus intéressé. Vous pouvez bien sûr toutes les retrouver sur notre chaîne.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le guide d’achat de la semaine