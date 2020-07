L’annonce de la Freebox Pop, la charge rapide 120 W chez Xiaomi et Chrome qui veut augmenter votre autonomie – Les actualités de la semaine

Cette semaine a été surtout marquée par l'annonce de la Freebox Pop chez Free. Une nouvelle offre commerciale bâtie autour de trois boîtiers différents. Mais il ne s'agit pas de la seule actualité à sortir du lot. Comme tous les dimanches, c'est l'heure du récap de la semaine.

Free annonce sa Freebox Mini 4K

Cette semaine a surtout été marquée par l’annonce de la dernière box de Free, la Freebox v8. Une Freebox dont vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques dans notre article dédié, mais également en découvrir un peu plus avec notre prise en main de la Freebox Pop.

L’annonce de la Freebox Pop marque également une nouvelle étape pour les anciennes box de Free qui profiteront de nouvelles fonctionnalités. L’opérateur en a également profité pour annoncer une nouvelle offre pour les abonnés Freebox Pop qui pourront profiter d’un forfait mobile illimité à 9,99 euros par mois. Enfin, Xavier Niel a laissé entendre que les fonctionnalités de la Freebox Pop pourraient être étendues à d’autres appareils sous Android TV à l’aide de l’application Oqee.

Xiaomi : son chargeur ultra rapide de 120 watts entre en production

Alors qu’Oppo mène désormais la course en tête dans le domaine de la charge rapide de smartphones, Xiaomi compte frapper un grand coup. On sait depuis plusieurs mois que le constructeur chinois travaille sur un nouveau système de charge rapide à 120 W. Un système qui pourrait sortir plus tôt que prévu, un chargeur 120 W ayant d’ores et déjà été certifié en Chine. Sa production aurait par ailleurs déjà débuté.

Google Chrome veut augmenter significativement l’autonomie de votre batterie

Lorsqu’on pense à des applications énergivores, on pense en premier lieu à celles qui utilisent la navigation GPS ou les jeux 3D. Pourtant, les navigateurs, et notamment Google Chrome ne sont pas en reste. Conscient de la forte dépense d’autonomie sur smartphone comme sur PC, à cause de l’utilisation du Wi-Fi, Google a annoncé une révision de son navigateur. L’idée est ainsi de réduire les performances des onglets en arrière-plan pour gagner de 13 à 28 % d’autonomie sur une session.