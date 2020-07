Nouveautés de Gmail, vélo électrique imprimé en 3D et aperçu du Galaxy Note 20 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 17 juillet 2020 : les nouvelles fonctions intégrés à Gmail, un vélo électrique imprimé en 3D tout léger et un leak pour découvrir le Samsung Galaxy Note 20. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Gmail va devenir une véritable usine à gaz, est-ce vraiment nécessaire ?

Google a annoncé une refonte de Gmail avec l’intégration de nombreux autres services de la firme. Il sera ainsi prochainement possible de discuter en vidéo et par écrit avec ses collègues, d’éditer un document Google Docs directement depuis Google ou d’ajouter un événement à son calendrier. Si le but est clairement de centraliser l’ensemble des services Google en entreprises autour de Google, le risque est de rendre l’interface beaucoup trop complexe à appréhender.

Superstrata Ion : imprimé en 3D, ce vélo électrique ultra léger offrira 90 km d’autonomie

Dans le domaine des vélos électriques, on connaît les principales marques comme Cowboy ou VanMoof, mais d’autres, plus petites, essaient de se démarquer avec un peu plus d’originalité. C’est le cas de la marque américaine Superstrata qui a annoncé son nouveau vélo électrique, le Ion. Particularité de ce nouveau modèle, il est imprimé en 3D, disponible en financement participatif sur Indiegogo et affiche un poids de seulement 11 kilogrammes.

Samsung Galaxy Note 20 : son design plat se révèle dans un rendu à 360 degrés

Alors qu’on avait déjà pu découvrir le Galaxy Note 20 Ultra à plusieurs reprises dans différents leaks, le design du Galaxy Note 20 classique était encore un mystère jusqu’à présent. On en sait désormais davantage grâce à la publication de rendus présentés comme officiels par le leaker Evleaks. De quoi permettre de découvrir son écran sans bords incurvés ou son module photo arrière, moins épais que celui de la version Ultra.

