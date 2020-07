Le Samsung Galaxy Fold 2 en approche, le Xbox Live Gold vers la fin et les OnePlus Buds sont bien là – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 20 juillet 2020 : on en sait un peu plus sur le Samsung Galaxy Fold 2, le Xbox Live Gold pourrait vivre ses derniers mois et les OnePlus Buds n'attendent pas le Nord pour se montrer. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Les OnePlus Buds laissent filer quelques infos avant l’heure

Chez OnePlus, le rendez-vous de ce mardi 21 juillet (16h) est destiné à dévoiler le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque chinoise, le OnePlus Nord. Mais un autre invité devrait être de la partie : les écouteurs true wireless OnePlus Buds. Peu désireux de se retrouver dans l’ombre du premier, ces derniers laissent glisser quelques informations plus ou moins volontaires. C’est cette fois-ci le site 9to5 Google qui a glané quelques indiscrétions avant la présentation officielle.

Microsoft peut-il se passer de son Xbox Live Gold ?

Discrètement, Microsoft a fait sortir de son catalogue l’offre d’abonnement 1 an au Xbox Live Gold qui permet notamment d’obtenir des jeux gratuits chaque mois et de jouer en ligne en multijoueur. Le signe avant-coureur d’une évolution des offres Xbox pour la future console ? Possiblement. Et ce ne serait pas une mauvaise chose…

Des « possibilités infinies » en vue pour le Galaxy Fold 2

Que de promesses en quelques secondes de la part de Samsung ! Le fabricant sud-coréen a lui-même teasé l’arrivée du Galaxy Fold 2 dans un tweet et une très courte vidéo. Et cela pourrait se faire lors de l’événement Unpacked programmé le 5 août. Le numéro un mondial annonce même de grandes possibilités.