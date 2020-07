Photo du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, nouveau OnePlus Nord en préparation et écran Always On chez OnePlus – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 29 juillet : une photo du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G confirme son nom, OnePlus prépare déjà un nouveau OnePlus Nord et a confirmé l'arrivée du mode always on. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G : une photo dévoile le nom et le design du smartphone pliable

À une semaine de la présentation attendue des nouveaux produits Samsung, une photo de ce qui semble être le successeur du Galaxy Fold a été publiée sur Twitter. Cette photo vient confirmer deux rumeurs quant au nom de l’appareil et à son design. Le smartphone devrait finalement bel et bien s’appeler Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Un nom à rallonge qui vient ancrer la tablette pliable dans la même gamme que le Galaxy Z Flip. On peut également voir le design de l’écran et notamment la disparition de l’encoche en haut à droite au profit d’un poinçon centré.

Un deuxième OnePlus Nord, encore plus abordable, fait déjà parler de lui

Alors que OnePlus a annoncé tout récemment son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord, il semble qu’il ne s’agisse pas du seul modèle qu’ait prévu le constructeur. En effet, le site XDA Developers a pu découvrir dans le code d’OxygenOS des mentions d’autres appareils. Ceux-ci seraient cette fois équipés d’une puce encore plus accessible, mais toujours 5G, le Snapdragon 690.

OnePlus va enfin activer l’écran « always on » sur ses smartphones

OnePlus l’avait déjà indiqué en mai dernier, mais le patron de la marque chinoise est revenu à la charge : les smartphones du constructeur pourront très prochainement profiter d’un mode always on pour leur écran. De quoi permettre d’afficher l’heure ou les notifications en permanence, même lorsque le téléphone est en veille. Carl Pei a ainsi laissé entendre que la fonctionnalité arriverait avec le déploiement d’OxygenOS 11.