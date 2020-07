Un deuxième OnePlus Nord, encore plus abordable, fait déjà parler de lui

Des indices trouvés dans le code d'OxygenOS permettent de penser qu'au moins un OnePlus Nord encore plus abordable que celui déjà officialisé serait dans les tuyaux et s'équiperait d'un Snapdragon 690.

Le OnePlus Nord est le joli coup de cœur de la rédaction de cet été grâce à son très bon rapport qualité/prix. Tout juste officialisé — et même pas encore commercialisé –, le téléphone aurait pourtant déjà une sorte de remplaçant dans les tuyaux. Les équipes de XDA Developers ont en effet trouvé quelques indices allant dans ce sens en fouillant dans le code de l’interface OxygenOS 10.5.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Elles y ont découvert des références au SoC « SM6350 » de Qualcomm, plus connu sous le nom de Snapdragon 690. La puce a été récemment présentée par le géant de San Diego et a pour but premier d’offrir une compatibilité 5G aux appareils milieu de gamme. C’était déjà la philosophie du Snapdragon 765G embarqué par le premier OnePlus Nord, mais sur des segments tarifaires un peu plus élevés. Pour le dire autrement, un smartphone avec un SD690 coûtera moins cher qu’un smartphone avec un SD765G.

Billie Eilish après Avicii

Or, dans le code d’OxygenOS, ce Snapdragon 690 plus abordable est associé à quatre numéros de modèle : BE2025, BE2026, BE2028 et BE2029. Certes, mais pourquoi ces derniers peuvent-ils faire référence à un nouveau OnePlus Nord ? Comme le précise XDA Developers, le premier OnePlus Nord avait « AC2001 » et « AC2003 » pour numéros de modèle en Inde et Europe, les lettres A et C faisant référence au DJ Avicii.

En suivant cette logique musicale, les lettres B et E des numéros de modèles aperçus par XDA Developers feraient plutôt référence à une autre star de la pop, Billie Eilish. Une piste corroborée par d’autres éléments de code trouvés dans l’APK du OnePlus Launcher qui laissent entendre que deux variantes seraient en préparation : « Billie2T » et « Billie8T ».

Tentons de résumer. Deux variantes de téléphones « Billie2T » et Billie8T » se déclineraient a priori en quatre versions (BE2025, BE2026, BE2028 et BE2029) en fonction des marchés et se doteraient d’un Snapdragon 690. La présence de ce SoC pointe vers des appareils plutôt milieu de gamme et donc potentiellement sous la marque OnePlus Nord.

Faire de OnePlus Nord une marque forte

On rappellera que la marque a déjà confirmé qu’un smartphone appelé OnePlus Nord était prévu en Amérique du Nord d’ici la fin de l’année, mais on peut penser que l’entreprise compte faire fructifier la marque Nord qu’elle a créée en multipliant les références à l’avenir afin de toucher un marché toujours plus large.

Gageons cependant qu’avant cela, nous devrions d’abord avoir des nouvelles de nouveaux modèles haut de gamme, sans doute les OnePlus 8T et OnePlus 8T Pro.