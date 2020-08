Huawei en mode survie, Asus Zenfone 7 officialisé et nouvelles fonctions pour Chrome – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 26 août : Huawei en mode survie jusqu'au 14 septembre, Asus qui présente les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro et Google qui annonce de nouvelles fonctions pour Chrome. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

États-Unis vs Chine : « Huawei est maintenant dans un mode de survie chaotique »

Depuis près d’un an et demi, les États-Unis ont rendu la vie particulièrement compliquée pour Huawei. Les sanctions se sont accentuées récemment avec l’interdiction pour le constructeur chinois de smartphones d’utiliser les processeurs de son principal fournisseur, TSMC. Depuis, c’est branle-bas de combat chez Huawei qui est entrée en « mode survie » pour récupérer des composants de ses principaux fournisseurs avant la date butoir du 14 septembre prochain.

Asus Zenfone 7 et 7 Pro officialisés : la Flip Camera a maintenant trois capteurs photo

Asus a présenté officiellement ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro. Deux téléphones qui reprennent la même philosophie que leur prédécesseur avec un appareil photo rotatif qui servira également pour les selfies. Le constructeur y a cependant ajouté un troisième module : un téléobjectif. Parmi les principales différences entre les deux déclinaisons, on peut citer le processeur — Snapdragon 865 d’un côté et 865 Plus de l’autre — le stockage et la stabilisation.

Google Chrome s’enrichit de nouvelles fonctions pour les onglets et les PDF

Google a annoncé ce mercredi une flopée de nouvelles fonctionnalités à venir pour Chrome. Le navigateur permettra plus facilement de gérer les groupes d’onglets, afin de les réduire ou de les étendre. Il sera également possible d’avoir un aperçu différent en mode tablette, mais également de retrouver facilement un onglet ouvert. Par ailleurs, Chrome va bientôt gérer directement l’édition et l’enregistrement de documents PDF. Toutes ces nouveautés arriveront dans les prochains mois.

