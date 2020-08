Apple reprend l’ascendant sur Epic, Xiaomi veut montrer qu’il sait innover et la OnePlus Watch arrive – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 28 août : Epic n'a plus de comptes développeurs chez Apple, Xiaomi montre sa caméra sous l'écran et OnePlus s'attaque aux montres connectées. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi montre son smartphone avec sa caméra invisible

Il n’y a pas que ZTE pour innover. Xiaomi le prouve une fois de plus et n’entend pas laisser son rival occuper toute la lumière. Le fabricant a ainsi présenté une technologie de caméra intégrée sous l’écran du smartphone. Le but : avoir un écran totalement sans bords, ni encoche ou bulle.

Fortnite : Epic Games officiellement éjecté de chez Apple

Cela semblait bien trop calme entre Apple et Epic Games pour durer. Pour fêter l’arrivée de sa nouvelle mise à jour et le lancement de la Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite, l’éditeur américain a envoyé un mail aux utilisateurs sur Android via le Play Store et iOS/macOS pour critiquer la situation. Et surtout pour épingler vertement la marque à la pomme accusée d’avoir créé et de laisser pourrir la situation. Réponse de l’intéressé en fin de journée : les comptes développeurs d’Epic Games sont officiellement résiliés par Apple. Il n’y aura plus d’applis de l’éditeur sur l’App Store avant un petit moment.

La montre connectée OnePlus Watch arrive bientôt

Elle est enfin certifiée et plus proche que jamais. La montre connectée signée OnePlus paraît enfin une réalité, après de multiples rumeurs et même un projet annoncé par le fabricant chinois lui-même. Elle devrait débarquer très prochainement, probablement lors du lancement du OnePlus 8T à l’automne. Et son nom commercial a été dévoilé par l’organisme de certification : OnePlus Watch.

