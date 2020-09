Huawei qui stresse, la Chine qui ne veut pas lâcher TikTok et un vélo électrique longue durée – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 31 août : crise en Chine entre Huawei qui faiblit et TikTok qui ne veut pas tomber dans l'escarcelle américaine. Et on vous présente un vélo aussi ambitieux qu'onéreux. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Huawei : ralentissement de sa production de smartphones en vue

Rien ne va plus chez Huawei. Face à l’intensification des sanctions américaines à son encontre, le géant chinois enchaîne les déboires. Selon des sources provenant des usines de fabrication, la firme commence à réduire ses commandes de composants pour sa production de smartphones. Car le géant chinois s’attend à voir ses ventes diminuer…

TikTok : la Chine tente-t-elle de saboter la vente à une entreprise américaine ?

Alors que les États-Unis poussent pour que l’application TikTok soit rachetée par une entreprise américaine, la Chine met en place de nouvelles règles sur l’exportation de technologies qui pourraient bien entraver le processus.

Gotham, le vélo électrique français qui promet 50 km d’autonomie

Imaginé et conçu par la marque française Look, le vélo électrique E-765 GOTHAM a été récemment lancé partout en Europe avec de sacrés arguments à faire valoir. Son poids de 15,8 kilos avec batterie fait partie de ses points forts avec son autonomie folle. A contrario de son prix exorbitant qui devrait en refroidir plus d’un.