Nvidia précise ses RTX 3000, Huawei prêt à se battre et Nintendo joue la nostalgie – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 3 septembre : Huawei n'entend pas rendre les armes sans se battre, Nvidia en dit plus sur ses nouvelles cartes graphiques et Nintendo relance la Game and Watch.

Nvidia précise les atouts de ses nouvelles cartes graphiques

L’annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia a fait sensation. La RTX 3070, la RTX 3080 et même la RTX 3090 intéressent beaucoup de joueurs sur PC et de professionnels. Mais elles suscitent autant d’attentes que d’interrogations autour des promesses de jeux 4K à 144 FPS, de leur fonctionnement avec les SSD ou de la technologie RTX IO

Huawei n’abdiquera pas

Ne croyez pas que Huawei va plier face à l’embargo américain. Et même si celui-ci ne cesse de se renforcer semaine après semaine, le fabricant chinois a promis qu’il continuerait de concevoir ses propres puces Kirin, quoi qu’il en coûte.

Nintendo joue la carte nostalgique

Pour fêter les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo a décidé de relancer une version inédite de la Game & Watch , sa toute première console portative qui fit fureur dans les années 1980 en permettant de jouer à un seul jeu n’importe où. Et en 2020, c’est le tout premier jeu du héros moustachu qui a le droit à sa déclinaison. Un personnage emblématique qui a eu le droit à son plein d’annonces.