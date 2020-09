GeForce RTX 3000 : jeux 4K à 144 FPS, SSD, RTX IO,… – Nvidia apporte des précisions

L'annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia a fait sensation. La RTX 3070, la RTX 3080 et même la RTX 3090 intéressent beaucoup de joueurs sur PC et de professionnels.

C’est sans aucun doute l’événement tech de la semaine : Nvidia a dévoilé une nouvelle génération de cartes graphiques avec les GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Ces nouvelles annonces, et notamment des technologies comme RTX IO, ont suscité beaucoup d’interrogations parmi les internautes, et Nvidia a décidé de répondre très officiellement aux questions de ses fans sur Reddit. Voici tout ce que l’on a appris.

GeForce RTX 3080 : « seulement » 10 Go de VRAM, mais Nvidia promet de la 4K à 144 FPS

Interrogé sur l’intégration de seulement 10 Go de VRAM sur la RTX 3080, le même volume que sur la génération précédente, Nvidia indique que cette quantité sera suffisante pour faire tourner les jeux en 4K, ce qui est l’objectif de cette carte graphique. Et d’après Nvidia, la GeForce RTX 3080 sera capable de faire tourner des jeux en 4K à 144 images par seconde avec tous les détails réglés au maximum : Doom Eternal, Forza Horizon 4 ou Wolfenstein YoungBlood. Les jeux plus gourmands encore, comme Red Dead Redemption 2, Control ou Borderlands 3 tournent plutôt en 4K à 60 FPS d’après la marque.

Notez que ces indications de performance devront être testées par la presse, et qu’il s’agit probablement de sessions effectuées avec DLSS, la technologie d’upscaling de l’image de Nvidia. Cela étant dit, les journalistes de Digital Foundry ont eu l’occasion de faire passer des premiers tests en avant-première à la RTX 3080. D’après leurs résultats, elle semble bien proposer le double de puissance par rapport à la RTX 2080, comme Nvidia l’annonçait.

La GeForce RTX 3070 est vraiment plus puissante que la RTX 2080 Ti

L’annonce qui a directement posé le décor pour cette nouvelle génération de carte graphique, c’est celle de la RTX 3070. D’après Nvidia, cette nouvelle carte, la plus faible parmi les trois annoncées, sera déjà plus puissante que la RTX 2080 Ti, qui représentait le top du top de la marque jusqu’à présent (et se monnayait à plus de 1200 euros).

Pendant la session de questions/réponses, Nvidia a précisé que la RTX 3070 était bel et bien plus puissante que la RTX 2080 Ti à la fois sur les calculs en rastérisation (comprendre : le mode de rendu classique des jeux vidéo sans IA ou ray tracing), mais aussi plus performants sur les jeux compatibles RTX qui utilisent à la fois le DLSS et le ray tracing.

RTX IO : les RTX 2000 sont compatibles

L’une des grandes annonces de la soirée était RTX IO : la réponse de Nvidia au système de stockage avec SSD de la PS5 ou de la Xbox Series X. Ce système va permettre aux développeurs de transférer rapidement des données du SSD vers la mémoire vidéo de la carte graphique sans passer par le processeur ou la mémoire système (la RAM). Cela demande notamment l’utilisation de l’API DirectStorage développé par Microsoft et d’une décompression des données à la volée permise par la carte graphique. D’après Nvidia, ce nouveau système est capable de saturer la bande passante des SSD PCI Express 4.0 présents sur le marché pour atteindre un cap de 14 Go/s, au-delà des 9 Go/s annoncé par Sony.

Concernant cette technologie, Nvidia précise qu’elle sera disponible sur toutes les cartes graphiques Ampere ou Turing. Cela signifie que toutes les cartes graphiques GeForce RTX 2000 et les GTX 1600 seront en principe compatible avec cette nouvelle technologie, avec les bonnes mises à jour de pilotes. Concernant DirectStorage, Microsoft prévoit une première preview pour les développeurs en 2021. Il faudra donc attendre un peu avant de voir des jeux utiliser pleinement ces fonctionnalités sur PC. Une chose est sûre, Windows 10 sera obligatoire pour en profiter.

Faut-il absolument un SSD PCI Express 4.0 ?

Nvidia annonce également ne pas avoir fixé de cahier des charges pour utiliser RTX IO. Plus le SSD sera rapide, plus les débits seront élevés et les temps de chargement courts dans les jeux, mais la marque n’a pas mis une barrière spécifique pour interdire les SSD de précédente génération, notamment ceux en PCI Express 3.0 plus populaire aujourd’hui. La marque entrevoit un futur où les jeux pourraient indiquer des caractéristiques minimums pour les SSD, comme c’est aujourd’hui le cas pour le processeur, la carte graphique, ou la quantité de RAM. Le SSD nécessaire devrait donc être fixé au cas par cas pour les jeux.

Support du AV1 pour toutes les RTX 3000 et meilleur HDMI 2.1 possible

Côté multimédia, Nvidia avait annoncé le support du codec AV1 pour la RTX 3090, lui permettant d’accéder à des contenus 8K, ce qui avait créé la confusion concernant le support de cette technologie sur les autres cartes graphiques. Nvidia clarifie la situation : toutes les RTX 3000 annoncées cette semaine proposent les mêmes codecs pour encoder ou décoder les vidéos. Plus précisément, les cartes graphiques utilisent le même NVIDIA Encoder de 7e génération qui était utilisée sur les RTX 2000, et le nouveau NVIDIA Decoder de 5e génération qui intègre le support du codec AV1 pour lire du contenu 8K HDR.

Pour gérer cette qualité d’affichage, le port HDMI 2.1 utilisé sur les nouvelles cartes graphiques propose un débit maximal de 48 Gbps, soit 12 Gbps par ligne. C’est le meilleur que peut proposer le HDMI 2.1 dans les spécifications de la technologie, et cela permet d’assurer une compatibilité avec les écrans jusqu’à 8K 60 Hz avec HDR.