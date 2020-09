Xiaomi Poco X3 officialisé, Withings ScanWatch à détection d’apnée du sommeil et standard abandonné pour la VR – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 7 septembre : l'annonce du Xiaomi Poco X3, le lancement en France de la Withings ScanWatch et l'abandon d'une connectique universelle pour la réalité virtuelle. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Poco X3 officialisé : écran 120 Hz et énorme batterie à prix abordable

Xiaomi a présenté officiellement son nouveau smartphone de la gamme Poco, le Poco X3. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le téléphone ne manque pas d’arguments pour lui. Le smartphone est en effet équipé d’un écran 120 Hz, d’une puce Snapdragon 732G, de quatre appareils photo — dont un ultra grand-angle — et d’une batterie de plus de 5000 mAh. dernier argument et non des moindres : son prix. Le Xiaomi Poco X3 sera en effet lancé le 10 septembre à partir de 230 euros.

Withings ScanWatch : la montre qui surveille votre coeur et votre apnée du sommeil est enfin disponible

Après une présentation en janvier dernier lors du CES de Las Vegas, le constructeur français Withings vient finalement de lancer sa nouvelle montre connectée hybride. La Withings ScanWatch reprend la formule des précédentes montres du constructeur avec une véritable montre à aiguilles, mais un petit écran fournissant quelques informations et notifications. Elle a également l’avantage de surveiller votre respiration… y compris la nuit, et donc d’être capable de détecter d’éventuelles apnées du sommeil. La Withings ScanWatch est d’ores et déjà proposée à 279 euros.

RTX 3000 : à peine arrivé, l’USB-C VirtualLink disparait de nos cartes graphiques

Alors que la réalité virtuelle tend doucement mais sûrement à se populariser, de nombreux acteurs avaient lancé un standard pour connecter les casques à une carte graphique : VirtualLink. Néanmoins, il semble que ce format — qui profite de l’USB-C — ait été abandonné en cours de route. En effet, en août dernier, on apprenait que Valve était réticent à l’idée d’intégrer ce standard dans son casque Valve Index. Finalement, même Nvidia a lâché l’affaire, les nouvelles cartes RTX 3000 n’étant elles-mêmes pas compatibles avec le connecteur USB-C.

