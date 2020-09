Xiaomi Poco X3 officialisé : écran 120 Hz et énorme batterie à prix abordable

Xiaomi a officiellement dévoilé son Poco X3, un nouveau smartphone orienté vers le milieu de gamme, mais doté d'un écran 120 Hz adaptatif et d'une très grosse batterie.

« Exactement ce dont vous avez besoin » semble être le mot d’ordre de Xiaomi dans sa communication autour du Poco X3 qu’il vient tout juste d’officialiser en France, après un premier teasing il y a quelques jours. Le smartphone vise spécifiquement le milieu de gamme avec un produit abordable, mais complet.

Niveau design, le Poco X3 s’inspire ainsi beaucoup du Poco F2 Pro positionné sur un segment tarifaire plus élevé. Il en reprend notamment le module photo arrière rond et logeant quatre capteurs. Toutefois, sur la face avant, on peut voir que l’écran est percé sur le X3, alors que le F2 Pro optait pour une caméra pop-up.

Un écran 120 Hz adaptatif

Au-delà de cette différence, la fiche technique du nouveau produit est aussi plus modeste globalement, sauf sur un point précis : l’écran du Poco X3 profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une fluidité optimale à l’usage.

En fonction du contenu affiché, la dalle passera à 50, 60 ou 90 Hz pour économiser de la batterie. Il s’agissait là d’une petite frustration sur le Poco F2 Pro limité à 60 Hz.

Hormis cela, on retient notamment que la dalle offre un affichage LCD avec une diagonale de 6,67 pouces au ratio 20:9 et pour une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Il faut aussi savoir que Xiaomi inaugure la nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 732G qui, comme l’indique la lettre après les trois chiffres, se veut optimisé pour les jeux vidéo. Le SoC est ici associé à 6 Go de RAM LPPDR4X et à un espace de stockage UFS 2.1 variant de 64 à 128 Go en fonction de la version choisie.

Une grosse batterie pour un poids lourd

Pour la partie photo, voici ce qu’il faut retenir du quadruple capteur à l’arrière :

capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels (f/1,89)

ultra grand-angle de 13 mégapixels, 119 degrés, (f/2,2)

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

À l’avant, le Poco X3 compte sur un capteur photo de 20 mégapixels (f/2,2) pour s’occuper des selfies. Le téléphone embarque une énorme batterie de 5 160 mAh qui aura la lourde tâche de ne pas s’épuiser trop vite face au mode 120 Hz. En conséquence, préparez-vous à un poids lourd de 215 grammes pour des dimensions de 163,3 x 76,8 x 9,4 mm. En outre, un chargeur de 33 W est livré dans la boîte du smartphone qui est propulsé par l’interface MIUI 11 sous Android 10.

Bluetooth 5, NFC, prise jack 3,5 mm, tiroir double SIM et haut-parleurs stéréo sont aussi de la partie. Le Poco X3 n’est cependant pas compatible avec le réseau 5G.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco X3 en France

Xiaomi France annonce que le Poco X3 sera disponible à partir du 10 septembre sur le site et les magasins de la marque, mais aussi sur Amazon.

Le modèle 64 Go s’affiche au prix de 229, 90 euros. La version de 128 Go coûte officiellement 269,90 euros. Toutefois, la marque propose une petite réduction pour le lancement. Le 10 septembre uniquement, le Poco X3 le plus abordable passe à 199,90 euros et, du 10 au 24 septembre, vous pourrez acheter la version mieux équipée à 249,90 euros.



Enfin, avant les dates évoquées, Aliexpress proposera déjà le Poco X3 sourcé depuis des entrepôts français, le temps d’une courte exclusivité. Pour les coloris, vous trouverez du bleu et du gris.