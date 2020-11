Honor revendu par Huawei, caractéristiques des Galaxy S21 et performances de l’Apple M1 – L’essentiel de l’actu de la semaine

Au menu de cette semaine tech : comme pressenti, Huawei a revendu sa marque Honor à un consortium ; une énorme fuite a révélé les caractéristiques de toute la gamme des Samsung Galaxy S21 bien avant leur présentation ; l’Apple M1 affiche des résultats prometteurs sur la partie graphique, selon de nouveaux résultats de benchmarks.

Huawei et Honor, le divorce est officiel

Les rumeurs se multipliaient quant à une revente de la marque Honor par sa maison-mère Huawei. C’est désormais officiel. Le géant chinois a cédé sa filiale à un consortium de 40 entreprises réuni sous le nom de « Shenzhen Zhixin New Information Technology », pour un montant inconnu — la somme de 12,8 milliards d’euros avait cependant été précédemment évoquée.

Pour Honor, cette désolidarisation lui permettra de s’éloigner des problèmes de Huawei, toujours sujet à un encombrant embargo américain. Le constructeur devrait pouvoir reprendre le contrôle de ses technologies, mais aussi récupérer le Google Play Store sur ses appareils mobiles. À voir désormais comment l’entreprise va gérer son avenir, elle qui était plutôt dépendante de Huawei dans la conception de ses produits.

Samsung Galaxy S21 : toutes les caractéristiques divulguées

Attendus dans le courant du mois de janvier 2021, les Samsung Galaxy S21 n’auront presque plus aucun secret à délivrer à ce rythme-là. Cette semaine, une nouvelle fuite massive de leurs caractéristiques a rendu publique une grande partie de leurs fiches techniques. Les trois nouveaux fleurons de Samsung devraient ainsi intégrer le Qualcomm Snapdragon 875 (mais un Exynos 2100 pour l’Europe).

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra devraient également profiter de capacités de batterie différentes : respectivement 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh. Sans oublier des écrans Full HD+ de 6,2 et 6,7 pouces pour les deux premiers nommés contre une dalle WQHD+ de 6,8 pouces pour le troisième. D’autres éléments ont été révélés à cette occasion que vous pouvez retrouver dans cet article complet.

Apple M1 : des premiers benchmarks prometteurs

La puce Apple M1 promettait sur le papier des performances de haute volée : les premiers résultats de benchmarks viennent en tout cas confirmer les dires du groupe californien. De passage sur GFXBench 5.0, la partie graphique de la nouvelle puce a en effet dompté les GeForce GTX 1050Ti et Radeon RX 560 sur de nombreux points.

Mais calmons quelque peu les ardeurs : GFXBench n’est pas l’outil optimal pour mesurer les performances de cartes graphiques, puisqu’il s’agit avant tout d’un benchmark pensé pour les SoC de smartphones, comme le rappelle Tom’s Hardware. Le fait que les deux produits susmentionnés soient des cartes d’ancienne génération est aussi un élément à prendre en compte.

