Le Xiaomi Mi 11 hausse le son, Robinhood coule et Apple en discussions avec Peugeot-Citroën- Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 3 février : Xiaomi tease le son de haut vol de son Mi 11, la polémique GameStop coûte cher à l'application Robinhood et l'Apple Car pourrait avoir des accents français.

Xiaomi Mi 11 : avec Harman Kardon, il compte mettre le paquet sur l’audio

Avant sa présentation internationale le 8 février, le Xiaomi Mi 11 glisse quelques bribes d’informations. Dans un tweet, la firme chinoise a ainsi mis l’accent sur la qualité audio du smartphone élaborée en collaboration avec le spécialiste Harman Kardon.

Après la polémique GameStop, l’application Robinhood coule à nouveau sur le Play Store

Sous le feu des projecteurs depuis l’affaire GameStop et vivement critiquée, l’application Robinhood fait les frais de la bataille entre les Redditeurs et Wall Street. Google a finalement accepté les notes négatives de l’application sur le Play Store. La note moyenne est ainsi passée de 4 étoiles sur 5 à 1,1. Comme la valeur de l’action GameStop montée à 347 dollars sous la poussée des internautes avant de retomber à 90 dollars.

Apple Car : Peugeot-Citroën pourrait aussi apporter sa pierre à l’édifice

On parle de plus en plus du retour du projet Titan chez Apple, l’idée d’une voiture autonome ou tout du moins électrique made in Cupertino. Après des discussions avec Hyundai pour attirer dans le projet la firme Kia, c’est désormais le groupe PSA Peugeot Citroën qui serait en pourparlers avec Tim Cook et les siens.

