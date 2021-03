Galaxy Note 21 peu probable, caractéristiques de la OnePlus Watch et annonce des Galaxy A52 et A72 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 17 mars : Samsung se prépare à ne pas lancer de Galaxy Note, la fuite de caractéristiques de la OnePlus Watch et l'annonce des Galaxy A52, A52 5G et A72. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung met en garde : certainement pas de Galaxy Note et un avertissement de pénurie générale

À mesure que les mois passent, toujours aucune information n’a fuité concernant une éventuellement gamme Galaxy Note 2021 chez Samsung. Et pour cause, il semblerait que le constructeur coréen ait décidé d’y mettre fin. À l’occasion de l’annonce des résultats annuels du groupe, Koh Dong-jin, patron de Samsung, a même prévenu qu’on pouvait s’attendre à ne pas avoir de Galaxy Note cet été. Il faut dire que la pénurie de composants — qui touche l’ensemble de l’industrie high tech — n’aide pas Samsung à déployer de nouveaux produits. Néanmoins, on peut bel et bien s’attendre à un nouveau smartphone pliable cette année.

OnePlus Watch : une fuite dévoile des caractéristiques avant son officialisation

La semaine prochaine, OnePlus dévoilera ses nouveaux smartphones, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Néanmoins, le constructeur chinois en profitera pour annoncer sa première montre connectée, fort sobrement baptisée OnePlus Watch. À moins d’une semaine de sa présentation officielle, la future montre de OnePlus a fait l’objet d’une fuite importante par Ishan Agarwal. Il nous apprend notamment que la montre sera certifiée IP68 pour son étanchéité, que son boîtier rond mesurera 46 mm de diamètre et qu’elle intégrera une mesure du stress, du sommeil, de la fréquence cardiaque et de la SpO2.

Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 dévoilés : le résumé de la conférence

Comme prévu, Samsung a dévoilé mercredi ses nouveaux smartphones milieu de gamme avec trois modèles au programme : le Galaxy A52, le Galaxy A52 5G et le Galaxy A72. Si nous avons déjà pu prendre en main ces trois smartphones, signalons tout de même qu’ils sont équipés d’écrans Amoled plats avec des taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, de quatre appareils photo ou de processeur Snapdragon 720G ou 750G en guise de SoC. N’hésitez pas à retrouver toutes les informations dans l’actualité d’officialisation ou dans notre récapitulatif de la conférence.

