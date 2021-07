Voitures autonomes en France et Windows 11 qui change de BSoD puis tourne sur un OnePlus 6T – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 1er juillet : des voitures autonomes en France à partir de 2022, Windows 11 qui préfère le noir au bleu et qui en plus de ça s'invite sur un OnePlus 6T. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

En 2022, des voitures autonomes rouleront en France

À partir de septembre 2022, la France acceptera de voir rouler des voitures autonomes sur ses routes. Ne vous imaginez pas voir des véhicules se conduisant seuls à chaque carrefour cela dit, cette initiative sera très encadrée : seules quelques zones et parcours prédéfinis seront concernés.

Le Black Screen of Death de Windows 11

Depuis des lustres, quand Windows plante, il affiche un écran bleu. Oui, mais voilà. Sur Windows 11, ce Blue Screen of Death devient le Black Screen of Death. Au moins, on garde les mêmes initiales (BSoD).

Un OnePlus 6T fait tourner Windows 11

Ironie du sort. Alors que le OnePlus 6T ne profite pas encore d’Android 11, ce modèle fait tourner Windows 11. On doit cette petite information saugrenue à une équipe de développeurs qui s’est amusée à installer la version ARM de l’OS de Microsoft sur ce smartphone.

La vidéo du jour

Nous avons consacré une vidéo à notre prise en main du Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition.

