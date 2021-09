Netflix : les nouvelles séries et nouveaux films du catalogue en septembre 2021

Pour redémarrer l'année scolaire, Netflix siffle la rentrée de séries phares. C'est le cas de la Casa de Papel qui lance sa dernière saison tout comme Lucifer. La décomplexée série ado Sex Education rempile pour une 3e saison. Côté films et documentaires, le 11 septembre fête ses 20 ans après un retour sur les événements tragiques.

Netflix n’est pas très charitable avec les élèves qui reprennent le chemin de l’école. Pour fêter la rentrée, la plateforme a annoncé un catalogue de nouveautés assez riche en séries et films. La Casa de Papel est de retour pour la première partie de son dernier chapitre tout comme la saison 3 Sex Education ou encore les derniers méfaits de Lucifer.

Et pour les fans, rendez-vous le 25 septembre pour le tout premier événement Tudum.

Les sorties séries sur Netflix en septembre 2021

La Casa de Papel

Les plus célèbres braqueurs en tenue rouge sont de retour pour la 5e saison baptisée « Partie finale Volume 1 ». Va vraiment falloir qu’ils arrivent à s’en sortir à un moment et là, ça repart mal…

Sex Education

La saison 3 arrive le 17 septembre et c’est le retour des élèves de Moordale avec leurs atermoiements sexuelles. Une nouvelle proviseure débarque et part en guerre contre la sexualité, des couples se forment et le timide Otis continue à gérer son cabinet de conseils sexuels avec Maeve.

Lucifer

Comme La Casa de Papel, ce devrait être la der pour ses diableries. Le sexy Lucifer reprend du service pour une ultime saison le 10 septembre.

Les sorties séries

Chicago Fire, saisons 1 à 4

Chigaco Med, saison 1 à 4

Les Grands, saison 2

Flash, saison 6

Supergirl, saison 5

44 chats, saison 3

Le char de combat : une arme centenaire, saison 1

Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese, saison 1

Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme, saison 1

Deadly Class, saison 1

Queer Force, saison 1

La Casa de Papel, Partie 5 Volume 1

Le club de plongée, saison 1

Toukin, le chien-requin, saison 1

Couple on the Backtrack, saison 1

Compte à rebours : quatre touristes dans l’espace, épisodes 1 et 2

Witch at court, saison 1

Kid Cosmic, saison 2

Les Octonauts : Mission Terre, saison 1

Into The Night, saison 2

The Circle US, saison 3

Lucifer, saison finale (le 10 septembre)

Total Metal, saison 1 (le 10 septembre)

Compte à rebours : quatre touristes dans l’espace, épisodes 3 et 4 (le 12 septembre)

Ces incroyables locations de vacances, saison 2 (le 14 septembre)

Jack Whitehall : Travels with my father, saison 5 (le 14 septembre)

Détective Conan, saison 1 (le 15 septembre)

C’est du gâteau US, saison 6 (le 15 septembre)

Séduction haute tension (à partir du 15 septembre)

Musclor et les Maîtres de l’Univers, saison 1 (le 16 septembre)

Sex Education, saison 3 (le 17 septembre)

Chicago Party Aunt, partie 1 (le 17 septembre)

Squid Game, saison 1 (le 17 septembre)

Love on the Spectrum, saison 2 (le 21 septembre)

Histoires d’amour et d’autisme, saison 2 (le 21 septembre)

Dear White People, saison 4 (le 22 septembre)

Jaguar, saison 1 (le 22 septembre)

Hospital Playlist, saison 2 (le 23 septembre)

Bangkok breaking, saison 1 (le 23 septembre)

Sermons de minuit, saison 1 (le 24 septembre)

Braqueurs, saison 1(le 24 septembre)

Blood & Water, saison 2 (le 24 septembre)

Ada Twist, la scientifique, saison 1 (le 28 septembre)

Octobre, saison 1 (le 29 septembre)

Love 101, saison 2 (le 30 septembre)

La Pat Patrouille, saison 4 et 5 (le 30 septembre)

Bob L’Eponge, saison 4, 8 et 9 (le 30 septembre)

Les sorties films et documentaires sur Netflix en septembre 2021

Si les séries vont être particulièrement scrutées de près, le catalogue de films n’a pas à rougir non plus. Pour les férues de cinéma français qui veulent parfaire leur culture ou revoir des classiques, le service de streaming vidéo ouvre un cycle Agnès Varda avec de multiples films. Si vous êtes plutôt cinéma américain, septembre annonce Jerry Maguire, l’un des rôles les plus fun de Tom Cruise en agent de joueur, Grease, classique de la comédie musicale avec John Travolta et Olivia Newton-John dans la nostalgie des années 1960, ou encore Gone Girl, thriller haletant dans lequel Ben Affleck cherche sa femme disparue. Et pour vous faire peur, Poltergeist sur écran TV, ça vous dit ?

Kate

Empoisonnée, une agent redoutable (Mary Elizabeth Winstead) a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis. Mais c’est avec la fille d’une ancienne victime qu’elle va nouer une relation inattendue. Avec Woody Harrelson

Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

Il y a eu un avant et un après-11 septembre. Cette série documentaire en 5 parties revient sur les attentats perpétrés aux Etats-Unis avec l’éclairage des événements des décennies précédentes.

Schumacher

Netflix consacre un documentaire à Michael Schumacher, l’un des plus grands champions de Fomule 1 de l’histoire, tombé dans le coma après un accident de ski. Sa carrière est à (re)découvrir le 15 septembre.

Les sorties films et documentaires

Le Secret de Terabithia

Jerry Maguire

Gone Girl

Grease

Un balcon sur la mer

Un homme pour l’éternité

The Invasion

La fête est finie

Poltergeist

Cemetery Junction

Overboard

La plus haute cible

Sitting in Limbo

The master of Kung-Fu

Les Plages d’Agnès, collection Agnès Varda

Black Panthers, collection Agnès Varda

La Pointe courte, collection Agnès Varda

Le Bonheur, collection Agnès Varda

Sans toit ni loi, collection Agnès Varda

Cléo de 5 à 7, collection Agnès Varda

L’une chante, l’autre pas, collection Agnès Varda

Un After mortel

A quel prix ?

Pentagram

Containment

Bundy and the green river killer

L’Envers du sport

Vinterviken

BlacKKKlansman

Les Femmes et l’assassin

Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali

Problemos (le 10 septembre)

Kate (le 10 septembre)

Comme des proies (le 10 septembre)

Le Dragon argenté (le 10 septembre)

Omo Ghetto : The Saga (le 10 septembre)

Les Deguns (le 12 septembre)

You vs. Wild : Out Cold (le 14 septembre)

Schumacher (le 15 septembre)

Les Pages de l’angoisse (le 15 septembre)

Jump (le 15 septembre)

À en soulever des montagnes (le 17 septembre)

Histoires inédites (le 17 septembre)

Mother! (le 20 septembre)

L’Intrusion (le 22 septembre)

Billy Milligan : ces monstres en lui (le 22 septembre)

Confession d’une fille invisible (le 22 septembre)

L’intrusion (le 22 septembre)

Je suis Karl (le 23 septembre)

Lilly et l’oiseau (le 24 septembre)

The Starling (le 24 septembre)

My Little Pony : nouvelle génération (le 24 septembre)

Vendetta : le vrai, le faux et la mafia (le 24 septembre)

Tudum (le 25 septembre)

Attack of the Hollywood clichés ! (le 28 septembre)

Friendzone (le 29 septembre)

Nous étions des chansons (le 29 septembre)

Personne ne sort d’ici vivant (le 29 septembre)

Luna Park (le 30 septembre)

Crime Stories : enquêtes sensibles en Inde (courant septembre)

Baki Hanma (courant septembre)

Les séries et films qui quittent le catalogue en septembre 2021

Pour faire de la place aux petits nouveaux dans la classe, il faut que d’autres laissent leur siège. Et comme chaque mois, Netflix laisse filer d’anciens pensionnaires, dont la saga anime Naruto :

Le 10 septembre

Notre parrain

Le 12 septembre

King of boys

Merry Men : The Real Yoruba Demons

The Wedding Party 2 : Destination Dubaï

Le 14 septembre

Cabins in the Wild with Dick Strawbridge

Chief daddy

Cube

Freddy, les griffes de la nuit

How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny

Inside The Freemasons

Le Royaume de Ga’Hoole : La Légende des gardiens

Malik Bentalha – Se La Raconte

Reign, le destin d’une reine

Russell Peters vs. the World

Three Wives One Husband

Trixie Mattel: Moving Parts

V pour vendetta

Le 15 septembre

Iris

Le 16 septembre

Clive Davis : The Soundtrack of Our Lives

Le 19 septembre

Gauguin : Voyage de Tahiti

L’un dans l’autre

Le Trésor

The First Line

Le 29 septembre

Land girls

Revolt

Very Bad Dads

S.W.A.T Under Siege

Le 30 septembre

Pretty Little Liars

Fairy Tail

Fairy Tail : le film

Clueless

Darkman

Daylight

Donnie Brasco

Franca : Chaos and creation

Frisson

Generation Iron 2

Hearts beat loud

It’s okay, that’s love

Killer Elite

La liste de Schindler

Le dernier maître de l’air

Le flic de Beverly Hills

Le prestige

Le prince d’Egypte

Let’s eat

Little Singham : Kaal Ki Tabaahi

Mi Gran Noche

Mise à l’épreuve

Miss Fisher enquête

Naruto : le film – Road to Ninja

Naruto 3: Panique sur l’île du Croissant de Lune

Naruto le film : la légende de la pierre de Guelel

Naruto le film : Naruto et la princesse des neiges

Naruto Shippuden – Le film : Les liens

Naruto Shippuden : La prison de sang

Naruto Shippuden : Un funeste présage

Naruto Shippuden 4 : La tour perdue

Naruto the Last : Le film

Oh My Ghostess

Reply 1988

Reply 1994

Reply 1997

Rock Lee : Les péripéties d’un ninja en herbe

Shining

Sleepers

Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street

The Liar and His Lover

The social network

Tunnel

Verónica