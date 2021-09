Netflix teste le streaming 100 % gratuit sur Android… mais pas en France

La société de streaming vient de lancer une offre gratuite, exclusivement accessible aux détenteurs de téléphones Android et réservée pour le moment au marché kényan.

Malgré une récente augmentation de ses prix en France, qui semble d’ailleurs pousser certains utilisateurs à abandonner la plateforme, Netflix tente de conquérir de nouveaux marchés à l’étranger. En effet, en plus d’une offre très abordable déjà proposée dans certains pays, la société en teste une nouvelle, entièrement gratuite, pour l’instant réservée au Kenya.

Une offre 100 % mobile

Netflix propose déjà un Mobile Plan en Inde, pour un peu moins de 4 euros par mois, proposant exclusivement du contenu à consommer sur son mobile. Afin d’acquérir de nouveaux utilisateurs, une nouvelle offre mobile, cette fois-ci gratuite, vient d’être lancée au Kenya. Elle permet ainsi d’accéder à un catalogue, certes restreint (environ 25 %), sans aucuns frais, à partir d’un smartphone Android.

Bien entendu, l’offre est limitée, notamment car elle ne permet pas de caster le contenu, ni même d’y accéder depuis un téléviseur ou un PC. Elle nécessite également une connexion internet active, puisqu’il faudra basculer sur un abonnement payant afin de télécharger des films et des séries à regarder hors ligne.

Une inscription simplifiée

La bonne nouvelle est que cette offre n’est pas limitée dans le temps et que Netflix ne demande que l’adresse e-mail de l’utilisateur. Il n’aura ainsi pas à communiquer ses coordonnées bancaires, ce qui peut être rédhibitoire pour un nouvel abonné.

Netflix Télécharger Netflix gratuitement APK

L’idée de Netflix est qu’en découvrant à quel point l’application de SVoD est simple et divertissante, les utilisateurs gratuits seront ainsi plus à même de vouloir s’abonner à une offre payante, notamment afin d’accéder à l’intégralité du catalogue, mais également de le consommer depuis n’importe quel écran.

Probablement pas en France

À l’instar du Mobile Plan commercialisé sur le marché indien, il est peu probable qu’une telle offre soit proposée en France, notamment car le modèle économique est différent et qu’un grand nombre d’utilisateurs ont déjà souscrit un abonnement dans l’Hexagone. Peut-être aussi que les Françaises et les Français sont moins à même de privilégier leurs smartphones pour regarder des films et séries.

Il est d’ailleurs possible que Netflix abandonne l’expérience au Kenya si le taux de conversion se révèle insatisfaisant, l’idée étant tout de même d’inciter les utilisateurs à basculer sur une offre payante.