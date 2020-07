Google va imposer l’utilisation d’Android Go à certains smartphones

Google a revu ses règles concernant Android Go. Jusqu'à présent optionnel, le système allégé de Google deviendra obligatoire pour les smartphones Android équipés de 2 Go de RAM ou moins.

Il y a trois ans, en même temps qu’Android Oreo, Google présentait une déclinaison particulière de son système pour smartphone dédié aux appareils les moins puissants : Android Go. L’idée derrière cette déclinaison d’Android était de proposer un OS moins gourmand en ressource afin qu’il puisse équiper des smartphones d’entrée de gamme.

Depuis, Google a lancé bon nombre de ses applications dans une version « Go » qui consomme moins et nécessite moins de RAM. Néanmoins, il ne semble pas que ces applications suffisent à convaincre les constructeurs de favoriser l’édition Go d’Android par rapport à la version classique du système. Aux grands maux les grands remèdes, Google songerait à imposer l’adoption d’Android Go aux constructeurs.

En effet, le site XDA Developers a pu mettre la main sur le guide de configuration des appareils Android 11 Go Edition daté du 24 avril dernier. Un document qui oblige désormais les constructeurs de smartphones ou de tablettes Android l’utilisation de cette version du système pour les appareils dotés de 2 Go de RAM ou moins. « Tous les nouveaux produits lancés avec Android 11, s’ils ont 2 Go de RAM ou moins, doivent […] être lancés comme un appareil Android Go », précise ainsi le document. Ce sera également le cas pour les appareils lancés sous Android 10 à partir du dernier trimestre 2020. Une autre contrainte fixée par Google est l’obligation pour les appareils d’être équipés d’au moins 512 Mo de RAM, sans quoi ils ne pourront pas profiter des services mobiles Google et donc du Play Store.

Android Go sera obligatoire pour les appareils à la mémoire insuffisante

Rappelons qu’initialement, Android Go était avant tout destiné aux smartphones dotés de 1 Go de RAM ou moins. Le choix était cependant laissé au constructeur quant à savoir s’il choisirait la version classique d’Android 11 ou s’il se porterait sur Android Go. Désormais, avec ces nouvelles règles, Google se veut plus strict non seulement quant à la mémoire nécessaire pour la version classique de son système, mais également quant au choix : l’adoption d’Android Go sera imposée aux constructeurs.

Concrètement, cette nouvelle règle établie par Google devrait permettre de ne plus avoir de smartphones d’entrée de gamme dotés d’une version d’Android 11 devenue lourde. En imposant aux constructeurs l’utilisation d’Android Go, cela devrait fluidifier les appareils pour les utilisateurs.