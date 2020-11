Android TV : voici comment profiter des possibilités offertes par un VPN sur votre téléviseur

Savez-vous qu’il est possible de profiter des possibilités offertes par un VPN directement sur votre téléviseur Android TV ? On vous explique à quoi ça sert, et surtout comment faire.

Les VPN ne sont pas uniquement des applications qui permettent de protéger les données qui transitent sur vos différents appareils. Ils sont également utilisés pour contourner des restrictions géographiques et offrent, par la même occasion, l’accès à des contenus normalement non disponibles en France. En d’autres termes, et en un seul clic, vous pouvez débloquer les catalogues étrangers des plateformes de SVOD — le catalogue américain Netflix pour ne citer que lui.

Si cette utilisation est de plus en plus connue sur les smartphones ou les ordinateurs, peu savent qu’il est également possible d’en profiter sur son téléviseur. Pourquoi se limiter au petit écran de votre téléphone quand vous pouvez profiter des meilleurs séries et films étrangers sur le grand écran qui trône dans votre salon, surtout en cette période de confinement ? On vous explique la marche à suivre, et vous allez voir, ce n’est pas bien compliqué.

Pour ce petit tutoriel, nous nous sommes basés sur le VPN Surfshark, l’un des meilleurs rapports qualité-performances-prix du moment, dont l’abonnement de deux ans est seulement à 2,15 euros par mois.

Comment profiter de son VPN sur Android TV ?

Avant toute chose, assurez-vous que vous possédez un téléviseur compatible Android TV ou une box Android TV. On trouvera par exemple beaucoup de téléviseurs compatibles chez Sony, Philips et Toshiba, ainsi que les box Nvidia Shield, Bbox Ultym et autres SFR Connect TV. Citons également le tout récent Chromecast de Google. Leur point commun : ils permettent tous de télécharger des applications en passant par le Google Play Store.

Vous avez sûrement fait le plus dur, puisque la suite relève d’une simple installation d’application. Ainsi, comme vous le feriez sur votre téléphone, rendez vous sur le Play Store sur votre Android TV et téléchargez l’application Surfshark. Il suffit ensuite d’ouvrir l’application, puis de vous connecter avec vos identifiants pour accéder au service de VPN. Il est donc nécessaire d’être abonné à un service de VPN, comme celui de Surfshark, pour pouvoir profiter entièrement de l’application.

Dans le cas du VPN Surfshark, celui-ci vous propose même de vous épargner la saisie du mot de passe. Avec son téléphone, il suffit de scanner le QR code affiché par le téléviseur pour se connecter.

Une fois connecté, il faut ensuite choisir un serveur dans la liste proposée et vous y connecter en un clic. Choisissez alors le serveur situé dans un pays où votre plateforme de SVOD préférée possède un plus gros catalogue (souvent les États-Unis). Une fois connecté, ne touchez à rien et revenez au menu principal de votre téléviseur.

Voilà ! il ne vous reste plus qu’à lancer l’application de votre plateforme SVOD préférée et découvrir les nombreux films et séries et films qui ne sont par défaut pas proposés en France, mais que vous venez de débloquer. Le plus dur restera de faire un choix, surtout en famille, mais nous sommes sûrs que vous trouverez un terrain d’entente.

Comment bien utiliser son VPN sur Android TV ?

Comme sur mobile, l’application Android TV du VPN vous propose plusieurs serveurs implantés dans différents pays. En choisissant par exemple un serveur situé aux États-Unis, l’adresse IP qui vous sera attribuée fera croire à votre service de SVOD que vous êtes physiquement sur le sol américain, et vous proposera alors le catalogue américain. C’est tout simple : à vous de sélectionner le serveur/pays de votre choix.

L’interface de l’application du VPN sur Android TV permet de naviguer rapidement parmi les différents serveurs et emplacements, et même d’en définir certains en tant que favoris pour les retrouver facilement. La connexion à un serveur ne demande qu’un seul clic et une à deux secondes d’attente, et vous pouvez changer de serveur sans problème quand vous le souhaitez, en revenant à l’application Surfshark.

Vous n’êtes pas sûr d’être connecté au serveur étranger ? Un simple coup d’œil suffit : si la fenêtre de connexion est verte, vous êtes bien connecté au serveur. Votre connexion Internet est alors sécurisée et vous pouvez profiter tranquillement de votre série.

L’offre VPN de Surfshark

Avec pas moins de 1700 serveurs répartis dans 63 pays, Surfshark vous permet de débloquer sans soucis les catalogues de SVOD d’un bon nombre de pays — 15 pays différents pour Netflix par exemple. Pour couvrir tous vos usages et vous suivre au quotidien, Surfshark est disponible sur la grande majorité des plateformes : Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, Xbox, PlayStation, Apple TV, Fire TV, sans oublier Android TV vous l’aurez compris.

La liste de fonctionnalités proposées est longue et complète, et voici justement quelques exemples. Le mode Whitelister vous permet d’exclure certains sites web et applications de la connexion VPN. Vous pouvez également utiliser l’option double VPN pour que votre connexion passe par deux serveurs différents, histoire de rajouter une couche de sécurité. Quant au mode KillSwitch, il déconnectera automatiquement votre appareil d’Internet si la connexion au serveur venait à être coupée momentanément — dans le but de ne jamais compromettre votre sécurité.

Le forfait 24 mois de Surfshark est proposé à un excellent prix : 2,15 euros par mois, soit à peine plus de 50 euros pour deux ans d’utilisation. C’est l’une des offres les moins chères du marché et pour couronner le tout, sachez que Surfshark peut être utilisé sur un nombre illimité d’appareils, le tout sans limite de bande passante. Le forfait est même intégralement remboursable pendant 30 jours si vous n’êtes pas satisfait de l’offre.