WhatsApp s’inspire de Zoom et Meet pour que vous ne ratiez plus aucun appel groupé

Une nouvelle fonctionnalité débarque sur WhatsApp : la possibilité de rejoindre un appel de groupe après qu’il ait commencé. Un moyen pour les utilisateurs de ne plus rater les échanges audio ou vidéo entre amis et avec la famille.

Avec une aussi grande popularité, WhatsApp se doit d’évoluer et proposer avec régularité de nouvelles fonctionnalités. Récemment, l’application rachetée par Facebook en février 2014 s’est concentrée sur la qualité des photos et vidéos envoyées sur sa plateforme, en offrant une meilleure marge de manœuvre à ses utilisateurs.

Pour aller plus loin

WhatsApp : comment envoyer une photo ou vidéo à visionnage unique

Aussi et surtout, le mode multi-appareil tant attendu a été déployé en version bêta, dans l’attente d’une mouture stable attendue dans les prochains mois. Cette fois-ci, le service a focalisé ses efforts sur les appels de groupe lancés en audio et en vidéo. Il est désormais possible de rejoindre un tel échange sans devoir être présent dès le début.

Un système moins « punitif »

Car jusqu’à aujourd’hui, il était nécessaire de répondre à l’appel sur « l’instant T » pour participer à une conversation à plusieurs. Si vous ratiez le coche, il était alors trop tard. WhatsApp rend donc les appels groupés moins « punitifs » en vous donnant l’opportunité d’y participer même après le lancement d’une conversation avec vos amis ou votre famille.

Pour ce faire, l’interface subit un petit coup de lifting et accueille une icône de téléphone et de caméra lorsqu’une conversation de groupe a lieu en audio et en vidéo, respectivement. Il suffira alors de cliquer dessus pour vous joindre à la fête. Vous pouvez aussi voir qui est invité à l’appel, et qui ne l’a pas encore rejoint.

Un petit retard rattrapé

WhatsApp rappelle que vous ne pouvez retirer un contact d’un appel vidéo de groupe durant l’appel en question, et assure bien évidemment avoir mis l’accent sur « la sécurité et la confidentialité du chiffrement de bout en bout ».

Déployée depuis le lundi 19 juillet 2021, cette nouvelle fonctionnalité vient combler un petit retard vis-à-vis de Google Meet ou Zoom (mais aussi de Messenger), qui offraient depuis quelque temps déjà ce type de solution. Force est de constater que la concurrence entre les différents services les pousse à améliorer leur fonctionnement. Pour le grand bonheur des utilisateurs.