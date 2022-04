Uber veut évoluer et nous faire prendre le train, l’avion et réserver une chambre d’hôtel

Vous avez l'habitude de commander de trajets courts ou des repas avec Uber ? Le service veut encore étendre ses capacités.

Depuis le lancement d’Uber Eats, et les déconvenues sur la voiture autonome, la société Uber pouvait sembler à l’arrêt. La firme qui a donné son nom à un procédé de disruption du marché (et de l’emploi) au travers d’une application clé en main, aimerait désormais étendre son savoir-faire. On connaissait Uber pour les trajets courts avec chauffeur, ou pour la livraison de repas, il faudra peut-être bientôt s’habituer à de nouvelles fonctions.

Un premier essai au Royaume-Uni

C’est Bloomberg qui nous annonce cette expérimentation au Royaume-Uni qui débutera cet été. Uber veut devenir une « super app » de voyage à tout faire. La première étape sera d’ajouter les trajets en bus ou en train à l’application d’Uber, pour voyager d’une adresse à une autre de bout en bout avec l’application, sans sortir de son écosystème. Au-delà des frontières, Uber prévoit d’ajouter les voyages en avion et à terme, la réservation d’hôtel.

Avec cette annonce, Uber s’attaque donc à des spécialistes comme Trainline, Expedia ou Booking, avec l’ambition de capitaliser sur son nom et son application pour s’étendre. Ne vous attendez pas à prendre un avion ou un bus Uber pour autant. La firme n’a pas l’intention de remplacer votre compagnie aérienne préférée, mais bien de s’occuper de la partie reservation et billet. Un savoir-faire déjà bien intégré à l’application actuelle.

Les pilotes de lignes où les hôteliers ne vont donc pas devenir « leurs propres patrons », et Uber compte plutôt se rémunérer avec une commission sur chaque réservation. Reste à savoir si la firme négociera aussi fermement qu’elle le fait avec les restaurants partenaires d’Uber Eats. Sur cette dernière, les repas peuvent être plus cher à travers l’application Uber qu’en contactant directement le restaurant, pour compenser le coût de la commission.

Cet agrandissement des fonctions de l’application se fera par étape. Uber veut d’abord lancer la réservation de train et de bus à l’été, avant d’offrir la réservation de vol et de chambre plus tard dans l’année.

