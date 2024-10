Parfaitement adapté à une chambre ou un petit salon, ce TV QLED 4K 144 Hz de 43″ est à -300 €

Boulanger propose un petit téléviseur connecté de 43″ qui a l’avantage de proposé de la 4K à 144 Hz maximum pour un prix inférieur à 500 euros.

La TV QLED THOMSON 43QG7C14 Google TV 144Hz // Source : Thomson

Si vous avez une petite pièce, dans votre domicile, où vous souhaitez installer un téléviseur mais n’avez pas forcément la place d’installer un home cinéma de zinzin, sachez qu’il y a des modèles conçus pour vous. Comme le Thomson 43QG7C14, un modèle connecté 4K qui peut quand même afficher 144 images/seconde et qui est disponible avec une réduction de près de 40 %.

Les avantages du Thomson 43QG7C14

Fonctionne avec Google TV, un OS hautement personnalisable

60 Hz natif, peut être poussé jusqu’à 144 Hz pour le gaming

La technologie QLED, même sur du 43″, est impressionnante

Le Thomson 43QG7C14 est un téléviseur qui est normalement vendu 799 euros. Vous avez de la chance s’il vous intéresse, car en ce moment et pour une durée limitée, vous pouvez le commander pour 499 euros.

Un petit téléviseur, certes, mais avec du QLED

Le téléviseur Thomson 43QG7C14 est fait pour les pièces qui ne sont pas forcément très grandes, sans pour autant se résoudre à choisir un écran qui fait l’impasse sur la qualité, sous couvert que « bon, comme la définition est petite, ce n’est pas très grave si ça manque de détails ». Que nenni ! Thomson a sorti les gros bras pour équiper son petit téléviseur de technologies modernes pour ne pas avoir l’impression de commander un produit cheap.

Ça commence par l’utilisation de la technologie QLED, qu’on retrouve normalement sur des TV qui font a minima 50″. Et ça fonctionne très bien sur ce modèle de 43″ car vous avez des couleurs super vives et des noirs très marqués, donc quand les deux se côtoient au sein de la même image, ça fait des contrastes plus que convaincants.

Une option à considérer pour le gaming

De base, le Thomson 43QG7C14 a une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz ce qui est le strict minimum pour regarder vos films et séries, mais un peu juste pour le gaming, notamment sur PS5 ou Xbox Series X. Mais la marque propose un mode performance pour s’adapter justement aux consoles modernes et qui permet de faire monter dynamiquement les FPS jusqu’à 144 Hz. Une petite prouesse sur cet écran de 43″.

Par contre, pour la connectique, c’est un peu pauvre puisque vous n’avez « que » deux ports HDMI 2.1, heureusement qu’il y a aussi deux ports HDMI 2.0 ainsi que trois ports USB pour brancher tous vos périphériques extérieurs. Le son n’est pas fameux non plus, avec un système de 2 x 8 Watts qu’il faudra vite accompagner d’une petite barre de son.

