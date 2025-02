Vous voulez vous débarrasser de la pub sur Twitter/X ? Ça vous coûtera à minima 45 € par mois.

Sous l’impulsion d’Elon Musk, le réseau social X a fait grimper le prix de certains de ses abonnements. La formule la plus haut de gamme coûte désormais 45 € par mois.

Êtes-vous prêt à payer presque 50 € par mois pour utiliser Twitter/X ? Elon Musk l’espère en tout cas, puisque l’abonnement « Premium+ » de la plateforme vient de quasiment doubler son prix pour s’établir à un tarif de 45,60 € par mois. Une petite fortune.

Comme l’explique Techcrunch, il s’agit d’une augmentation vertigineuse, justifiée en partie par la récente sortie de Grok 3, le dernier modèle d’IA générative de l’entreprise.

137 % d’augmentation en deux mois

X propose en réalité trois formules d’abonnement. La « basique » à 3,60 € par mois, la « Premium » à 9,60 € par mois et la « Premium+ » à 45,60 € par mois donc en cas de paiements mensuels. C’est uniquement cette dernière formule qui a augmenté de prix, puisqu’elle coûtait autour de 21 € par mois auparavant. Si vous vous engagez sur un an, l’abonnement ne vous reviendra qu’à 452,40 €, soit une économie de 17 %. Une affaire.

À noter que cette augmentation vertigineuse (de 117 % très exactement) fait suite à une autre explosion des prix décidés en décembre dernier. À cette occasion, l’abonnement le plus cher avait déjà pris presque deux euros. En tout, la formule Premium+ a donc connu une augmentation de 137 % de son prix en deux petits mois.

Les trois formules d’abonnements et leurs avantages // Crédit : X

En plus de la traditionnelle coche bleue et de la possibilité d’éditer ses messages a posteriori, l’abonnement Premium+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de se débarrasser de toute la publicité normalement insérée sur la plateforme. Elle permet aussi d’écrire des « articles » c’est-à-dire des tweets dépassant la limite des 240 caractères.

La meilleure IA ?

Mais la vraie justification derrière cette augmentation est le déploiement de Grok 3, l’IA générative « la plus intelligente sur terre » d’après Elon Musk. Cependant, si cet abonnement devait offrir un accès privilégié au modèle le plus puissant, X a aussi annoncé vouloir sortir une nouvelle formule d’abonnement nommé « Super Grok » qui débloquerait encore des fonctionnalités supplémentaires.

En l’état donc, il n’est même pas certain que l’abonnement mensuel de 45 € permette d’accéder à la fine fleur de l’IA « anti-woke » de Musk. Autant dire que la pilule risque d’être difficile à faire passer.