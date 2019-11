Article sponsorisé par PureVPN

Le Black Friday est aussi le bon moment pour prendre un abonnement à un VPN. Pour l’occasion, PureVPN propose l’un des prix les plus bas du moment, avec un abonnement qui revient à 1,19 euro par mois environ.

Si vous avez attendu le Black Friday pour prendre un abonnement à un VPN, c’est le bon moment pour craquer. Durant toute la Black Week et jusqu’à lundi prochain, PureVPN propose l’une des offres les plus intéressantes du marché. Les 5 ans d’abonnement sont en effet proposés à 71 euros, ce qui revient à 1,19 euro environ par mois. À titre de comparaison, c’est le prix habituellement proposé pour un abonnement d’un an.

PureVPN fait partie des meilleurs fournisseurs de VPN du moment. Avec plus de 2000 serveurs répartis dans 180 emplacements à travers le monde, il propose une offre très complète. Ses serveurs, justement, constituent le principal point fort de PureVPN. Ils permettent non seulement de masquer son adresse IP, mais aussi de contourner les géoblocages.

Contourner les géoblocages des plateformes de SVOD

Cela permet non seulement de protéger son anonymat (dans une certaine mesure toutefois), mais aussi et surtout d’accéder aux catalogues étrangers des plateformes de SVOD. En se connectant aux serveurs américains de PureVPN, il est ainsi possible d’accéder au catalogue américain de Netflix et dans quelques jours à celui de Disney+.

Une application très complète

À ce titre, l’application de PureVPN se révèle très bien conçue. Que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur, elle propose de choisir le mode de connexion que l’on désire favoriser : pour du streaming (Netflix US, Amazon Prime US), pour du téléchargement de fichier, pour contourner la censure (si vous êtes en Chine) ou améliorer sa confidentialité.

Une application complète et ergonomique, disponible aussi bien sur Android, que iOS, Windows, Mac et sous la forme d’extension pour Chrome et Firefox. L’application comprend également tous les outils indispensables garantissant l’anonymat de sa connexion, comme un kill switch (qui interrompt la connexion si jamais il y a une déconnexion impromptue du serveur) ou du split tunneling, pour faire en sorte que la connexion VPN ne concerne qu’une application en particulier tandis que les autres restent sur la connexion Internet habituelle.

Une politique de confidentialité sans ambiguïté

Autre point non négligeable à prendre en compte : PureVPN est un fournisseur de VPN qui affiche une politique de confidentialité très claire. On peut y lire : « Nous ne conservons aucun enregistrement de vos activités de navigation, logs de connexion, enregistrements des adresses IP VPN qui vous sont attribués ». Comprenez : ce que vous faites, ce que vous consultez, ce que vous téléchargez par l’intermédiaire des serveurs de PureVPN ne concerne que vous. Le fournisseur s’engage à ne conserver aucune trace de votre passage par ses serveurs. Pour garantir cette absence totale d’enregistrement des activités des utilisateurs sur ses serveurs, PureVPN a fait appel à un auditeur indépendant, Altius IT afin de le certifier.

PureVPN fait partie des fournisseurs de VPN parmi les plus recommandables du moment. Nous le conseillons d’ailleurs dans notre comparateur de VPN. C’est aussi habituellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, mais avec le Black Friday, il propose une offre parmi les moins chères vues dernièrement.

5 ans d’abonnement, 5 appareils couvert, des centaines de sites débloqués et plus de 300 000 adresses IP pour 1,19 euros/mois

Depuis aujourd’hui et jusqu’au lundi 2 décembre prochain, l’abonnement de 5 ans passe à 71 euros, soit le prix habituel d’un an d’abonnement. Cela revient à un peu plus de 1,19 euro par mois, ce qui est l’un des tarifs les plus bas comparés aux autres fournisseurs de VPN.

Deux bons points supplémentaires sont à noter. Cet abonnement peut être partagé entre 5 appareils (dans votre famille par exemple), mais il peut également être testé durant 31 jours. PureVPN propose en effet une garantie « satisfait ou remboursée » de plus d’un mois.

