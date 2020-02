Huawei : Twitter et Snapchat sont sur l’AppGallery, Facebook et Instagram pour « bientôt »

Alors que l'AppGallery de Huawei est encore un vaste terrain vague, Richard Yu, CEO du constructeur, a annoncé que les applications Facebook et Instagram feront « bientôt » leur entrée sur la boutique d'applications du constructeur. Pour Snapchat, Deezer ou Twitter, c'est déjà le cas.

Depuis près d’un an, Huawei n’a plus la possibilité d’utiliser le Play Store, la boutique d’applications de Google sur ses nouveaux smartphones Android. Dès lors, le constructeur chinois doit travailler à renforcer considérablement sa propre boutique, l’AppGallery, afin qu’elle intègre de nombreuses applications non seulement chinoises, mais également européennes et américaines.

Si Huawei a fortement communiqué depuis quelques mois, arguant de discussions avec les développeurs des applications les plus populaires de chaque pays, on pouvait encore douter de la possibilité pour le groupe chinois d’intégrer les applications américaines dans sa boutique.

En effet, Netflix, Instagram, Twitter ou Uber sont, au même titre que Google, concernés par l’embargo américain sur le groupe Huawei. Il leur est donc impossible sur le papier de collaborer avec le groupe chinois et donc de proposer leurs applications dans sa propre boutique.

Cependant, interrogé à ce sujet par Michael Josh du site Gadget Match, Richard Yu s’est voulu très rassurant à ce propos.

At a press briefing with Huawei Mobile CEO Richard Yu. I asked him about the absence of the world's most essential apps on Huawei's Play Store alternative – App Gallery (Twitter, Instagram, Facebook) he says believes they will be available soon. pic.twitter.com/Ch1lP2xJde

— Michael Josh (@michaeljosh) February 24, 2020