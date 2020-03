Comment le coronavirus peut ruiner la réputation d’une application sur le Play Store

L'application de visioconférence Zoom a vu sa note moyenne sur le Play Store drastiquement baissée en un délai très court à cause de la propagation du coronavirus.

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, les gouvernements à travers le monde ordonnent — ou incitent fortement — leurs citoyens à rester confinés chez eux. Évidemment, les services permettant de passer des appels vidéo en ligne sont fortement sollicités par les entreprises, mais aussi par les particuliers pour pouvoir discuter avec des proches.

Problème : des services peuvent se retrouver submergés face au nombre élevé d’utilisateurs qui se connectent en même temps. L’application de visioconférence Zoom Cloud Meetings nous offre ici un exemple intéressant à analyser puisque, indirectement, la propagation du coronavirus a très négativement influencé sa réputation sur le Play Store.

Vous n’êtes pas sans savoir que le magasin d’applications de Google fonctionne notamment avec un système de notation par étoile. En laissant cinq étoiles, une personne indiquera qu’elle a adoré l’application, si elle n’en laisse qu’une seule, cela est synonyme d’une expérience détestable.

Chute de la note moyenne sur le Play Store

L’application Zoom avait une belle moyenne de 4,5 sur 5 — plutôt rassurante et engageante — avant qu’une grande partie de la population étasunienne aille se confiner à domicile pour limiter les risques liés au Covid-19. Cette note a drastiquement chuté à 2,5 dans des délais très brefs.

Les serveurs de la plateforme n’étaient en effet pas préparés à une telle affluence — et optimiser de telles ressources ne se fait pas un en clin d’œil. Sans surprise, cela a engendré une série de bugs et de crashs. En conséquence, une flopée d’utilisateurs sont allés signaler leur mécontentement sur le Play Store et ont ainsi altéré la note affichée sur la fiche de Zoom.

Il s’agit là d’une démonstration intéressante de l’impact important que peut avoir le coronavirus sur notre quotidien et sur nos outils numériques. Il sera intéressant de voir à quel point les mesures de confinement à long terme influenceront le bon fonctionnement des services en ligne.

Microsoft Teams a subi des bugs importants en début de semaine suite à une affluence similaire. On pense aussi aux soucis rencontrés sur les Nintendo Switch et l’eShop, aux dysfonctionnements sur Fortnite ou encore la panne Free signalée aujourd’hui.