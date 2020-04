Facebook inaugure un mode silencieux pour vous aider à déconnecter

Facebook a dévoilé une nouvelle fonction pour aider les gens à se déconnecter du réseau social. Ce mode silencieux est disponible sur iOS et arrivera en mai sur Android.

En cette période de confinement et de crise sanitaire, il peut être tentant de passer des heures à naviguer sur les réseaux sociaux pour découvrir ce que disent nos proches. Parfois néanmoins, les publications peuvent être anxiogènes, comme lorsqu’on passe des heures durant sur les chaînes d’information en continu. Conscient de cette problématique, Facebook a annoncé ce jeudi une mise à jour de son réseau social.

« Nous avons ajouté un mode silencieux, qui désactive la plupart des notifications push, et si vous essayez d’ouvrir Facebook avec ce mode, nous vous signalerons que vous avez choisi de limiter votre temps dans l’application », indique ainsi Facebook dans un communiqué publié ce jeudi. L’idée ressemble beaucoup à ce que proposent déjà Android et iOS avec leurs modes de bien-être numérique. On peut ainsi, au sein même de l’application Facebook, choisir de passer en mode silencieux jusqu’à une certaine heure. Pendant cette période, on ne recevra plus de notifications et, lorsqu’on souhaitera ouvrir l’application, elle nous rappellera — sans bloquer l’accès — que le mode silencieux est encore actif pour une période donnée.

Une disponibilité en mai sur Android

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est cependant déployée que sur iPhone. Elle arrivera sur Android dès le mois de mai comme le précise le site VentureBeat. La fonctionnalité peut être activée directement depuis l’option « Temps passé sur Facebook » dans les options de l’application. Outre la possibilité de voir le temps passé sur l’application au cours de la semaine, la fonction permet désormais d’activer un mode silencieux planifié par jour et par horaire. Lorsqu’on souhaite se rendre sur l’application malgré l’activation du mode silencieux, on peut choisir de repasser en mode classique, ou d’utiliser le réseau social pendant un maximum de 15 minutes.

Ces fonctions rappellent en grande partie ce que proposent déjà nativement Android et iOS, mais avec davantage de paramètres liés directement au réseau social. Par ailleurs, il ne s’agit pas des seules nouveautés dévoilées par Facebook pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leur utilisation de l’application : « Nous avons également ajouté des raccourcis vers les paramètres de notifications et les préférences du fil d’actualité, pour que vous puissiez profiter au mieux de Facebook en contrôlant le type de publications que vous verrez dans votre flux ainsi que les mises à jour que vous recevrez ».