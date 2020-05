Revolut Junior : comment la banque mobile adapte son offre pour les enfants et ados

Revolut lance Revolut Junior. La banque mobile décline ainsi son offre pour l'adapter aux utilisateurs plus jeunes âgés de 7 à 17 ans. Le tout, sous le contrôle du parent ou du tuteur.

Le monde des banques est traditionnellement une affaire d’adultes. Toutefois, cela n’empêche pas certains instituts de proposer des offres aux plus jeunes — enfants et adolescents de moins de 18 ans. La banque mobile Revolut suit cette tendance en proposant désormais une offre Revolut Junior.

Revolut, plateforme financière comptant plus de dix millions de clients dans le monde, lance ce jour Revolut Junior pour les clients Premium et Metal en France, après un lancement réussi au Royaume-Uni en mars dernier. Le nouveau produit est une application de gestion de l’argent spécialement créée pour les parents et les enfants âgés de 7 à 17 ans.

Une carte pour l’enfant, des outils de contrôle pour l’adulte

L’offre Revolut Junior est construite comme suit. L’enfant ou l’adolescent reçoit une carte conçue exclusivement pour lui et utilise, en complément, une application dédiée lui permettant de consulter son solde et les dernières transactions. De son côté, le parent ou tuteur de l’enfant gère les dépenses de ce dernier via sa propre application Revolut.

Revolut Télécharger gratuitement

Avec cette initiative, Revolut compte « promouvoir de bonnes habitudes en matière d’argent dès le plus jeune âge, encadrées et guidées par un adulte responsable ». Les responsables de la banque mobile promettent aussi plusieurs outils de sécurité permettant à l’adulte responsable de contrôler au mieux les dépenses de l’enfant à sa charge, notamment les transactions en ligne. Notez que la carte bancaire fournie est une carte de débit, vos enfants n’auront donc pas accès au débit différé ni au crédit. Par contre, les transactions seront affichées en temps réel sur le smartphone, un bon moyen d’être alerté par les dépenses effectuées.

Plus tard dans l’année, l’offre Revolut Junior promet de s’étoffer avec « la possibilité de fixer une allocation régulière, des tâches à effectuer et des objectifs financiers, des options pour économiser, des rapports d’analyse de dépenses, des limites et des conseils pour aider les enfants à développer leurs compétences financières ».

Enfin, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne pour vous aider à faire le meilleur choix en la matière.