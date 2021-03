Disney+ passe la barre des 100 millions d’abonnés, contre 200 pour Netflix

Il y a un an, Disney+ n'était pas disponible en Europe et le service de sVOD ne comptait même pas 60 millions d'abonnés. C'est désormais 100 millions d'abonnés pour Disney+.

C’est une prouesse : moins de deux ans après sa création, Disney+ compte 100 millions d’abonnés. Selon le média Deadline, le PDG de Disney, Bob Chapek, a évoqué ce chiffre lors l’assemblée annuelle des actionnaires du groupe. Il y a moins d’un an, Disney+ n’était pas disponible en France et le service comptait 57,5 millions d’abonnés.

Comment expliquer une telle croissance ?

C’est vrai, une grande partie de cette croissance est due à la pandémie, mais ce n’est certainement pas la seule raison qui explique ça. Il y a eu des séries qui ont rencontré un énorme succès, comme The Mandalorian et WandaVision. WandaVision a marqué les esprits depuis son lancement début 2021, il s’agit de la première série Marvel Studios et sa diffusion a lancé officiellement la phase quatre de l’Univers Cinématographique Marvel.

De plus, Disney+ a récemment accueilli le programme Star. C’est vrai, le bouquet Star ne peut pas expliquer cette réussite. Néanmoins, Star renforce l’attrait du catalogue du service de sVOD. Pour rappel, il s’agit en fait de contenus supplémentaires qui vont enrichir le catalogue de la plateforme : avec des séries issues des grands classiques, des films mais aussi des exclusivités. Disney présente Star comme « le sixième monde » de son offre au même titre que les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic. Surtout, ce nouveau bouquet a permis d’augmenter le prix de l’abonnement de 2 euros par mois.

Pour rappel, le 19 mars prochain, la deuxième série Marvel, Falcon et le Soldat de l’Hiver débutera sa diffusion sur Disney+.

Plus que 2 semaines avant le retour de deux héros. Falcon et le Soldat de l’Hiver, en streaming dès le 19 mars sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/F2uTfIQMUf — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 5, 2021

Netflix va donc devoir désormais jongler avec Disney+, le numéro 1 mondial a dépassé les 200 millions d’abonnés payants au dernier trimestre 2020.