Google Chrome : en plus des onglets, Android 12 va permettre d’ouvrir plusieurs fenêtres

Une mise à jour de Google Chrome va permettre d'ouvrir plusieurs instances de Chrome, se comportant comme autant d'applications distinctes.

Sur ordinateur, la gestion d’un navigateur est plutôt simple : il est possible d’ouvrir plusieurs onglets qui s’affichent alors dans une fenêtre. Chaque fenêtre peut alors être déplacée comme on le souhaite partout sur le ou les écrans. Sur smartphone en revanche, les onglets s’avèrent bien plus utiles, puisque les utilisateurs utilisent en majorité leur navigateur sur tout l’écran.

Néanmoins, dans certains cas, les fenêtres peuvent être bien pratiques, notamment pour les personnes habituées à faire du multitâche avec deux applications affichées simultanément à l’écran. Or, Google ne permettait pas jusque là d’utiliser deux fenêtres de Google Chrome en simultané sur Android. Cela va changer avec Android 12 comme l’a découvert le site XDA Developers.

Le site, spécialisé dans l’actualité mobile, a repéré l’apparition de plusieurs références à une fonction « multi-instance » dans le dépôt de Chromium. Il s’agit en fait de la possibilité, pour les utilisateurs de Google Chrome sur smartphone, d’appuyer sur un bouton « nouvelle fenêtre sur le navigateur » qui va ouvrir une nouvelle fois l’application. Celle-ci va en fait prendre la moitié de l’écran afin de permettre aux utilisateurs d’utiliser le navigateur en multitâche : « Une fois qu’une deuxième instance de Chrome est ouverte, le menu contextuel se met à jour avec un bouton « gérer les fenêtres » qui liste toutes les fenêtres actives, quelle fenêtre est mise en avant, le titre de l’onglet actif dans chaque fenêtre et le nombre d’onglets ouverts dans chaque fenêtre ».

Jusqu’à cinq instances ouvertes en simultané

XDA Developers précise que cette nouvelle fonction permet d’ouvrir jusqu’à cinq fenêtres de Google Chrome en simultané sur son smartphone ou sa tablette. Par ailleurs, chaque fenêtre de Google Chrome compte comme une application à part entière dans le gestionnaire d’applications. Il est donc possible de retrouver les différentes fenêtres non seulement avec le gestionnaire dédié dans Chrome, mais également à l’aide du bouton multitâche ou du geste dédié.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est proposée que dans les versions de test de Google Chrome, qu’il s’agisse de Chrome Bêta, de Chrome Dev ou de Canary. Par ailleurs, la gestion de différentes instances de Google Chrome n’est compatible qu’avec les smartphones sous Android 12.