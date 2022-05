YouTube : repérez en un coup d’œil les meilleurs moments des vidéos

YouTube déploie plusieurs fonctionnalités pour son interface : la possibilité d'aller aux moments les plus regardés d'une vidéo, la lecture en boucle d'une vidéo, etc.

YouTube annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son lecteur de vidéos. Entre autres, vous allez avoir la possibilité de voir les parties les plus revues d’une vidéo, l’accès aux chapitres sur téléviseurs et consoles, regarder une vidéo en boucle, etc.

Quelles sont les parties les plus revues d’une vidéo ?

YouTube va permettre de voir en un coup d’œil les parties les plus souvent revues d’une vidéo, celles où les internautes sont retournés. Cela va s’afficher sous forme d’un graphique juste au-dessus de la barre de progression rouge lorsque vous décidez d’aller plus loin dans une vidéo ou de revenir en arrière. De quoi retrouver rapidement ces moments et peut-être d’esquiver le blabla de youtubers ou les encarts publicitaires dans les vidéos (Nord VPN et RAID : Shadow Legends, on vous voit).

Une fonctionnalité qui avait été mise en test, mais qui est disponible « dès aujourd’hui » sur ordinateur et mobile. Pour le moment, nous n’avons pas réussi à y avoir accès, tout comme nos confrères d’Android Central.

Accéder aux différents chapitres d’une vidéo sur les téléviseurs et les consoles

Jusqu’ici, si vous regardiez une vidéo YouTube sur votre téléviseur ou votre console, les chapitres étaient bel et bien affichés. Cependant, impossible d’aller à un chapitre précis automatiquement : il fallait juste avancer la vidéo jusqu’où on le souhaitait. YouTube règle aujourd’hui ce problème deux ans après l’arrivée des chapitres. Une fonctionnalité qui a été utilisée sur 20 millions de vidéos ; les chapitres peuvent « désormais être générés automatiquement et visionnés sur plus d’appareils ».

YouTube en profite pour encourager ses créateurs à ajouter des chapitres à leurs vidéos. Mais chez Frandroid, nous le faisons déjà !

Regarder une vidéo en boucle, c’est désormais possible

YouTube lance la fonction « Single Loop » : elle permet de lire une vidéo en boucle automatiquement. Elle est disponible sur ordinateur, Android, iPhone et iPad. Elle ne sera cependant pas disponible sur YouTube Go, puisque Google va supprimer l’application.

Aller directement aux parties d’une vidéo qui nous intéressent

YouTube démarre une phase de test pour une nouvelle fonctionnalité : elle permet de « rechercher le moment exact d’une vidéo que vous souhaitez regarder ». Les abonnés YouTube Premium devraient être les premiers à la voir débarquer.

Si YouTube pousse les chapitres sur ses vidéos, notamment pour les plus longues, la plate-forme adopte une double stratégie en poussant aussi ses Shorts et réfléchit à y mettre de la publicité. Le site de vidéos en ligne teste d’ailleurs en ce moment le Dolby Surround 5.1 sur Google TV/Android TV.

