Google Maps : vous allez pouvoir réellement visionner vos trajets

Google Maps se met à jour et ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifie la façon de présenter les trajets, les lieux publics, ou encore les bornes de recharge pour voitures électriques.

2023 chez Google, c’est l’année de l’intelligence artificielle. La technologie s’immisce dans tous ses services, y compris Google Maps. En cette fin octobre, l’application GPS se met à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Immersive View : pour visualiser vos trajets avant de les parcourir

Jusqu’à maintenant, Immersive View permettait de visualiser un bâtiment dans une reconstitution en 3D à l’aide des images satellites. Désormais, ce mode de présentation s’invite également dans l’affichage des trajets. Annoncée lors de la dernière Google I/O en mai, la fonction Immersive View pour les trajets est désormais déployée. Elle est disponible sur Android et iOS dans quelques villes : Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise.

Une fonctionnalité pratique pour visualiser son trajet avant de le parcourir. Imaginions que vous soyez à vélo ou à scooter, voire à pied : regarder à quel bâtiment tourner ou quelle sortie prendre à un rond-point évite de devoir s’arrêter pour consulter son smartphone. Google Maps affiche également d’autres informations, « comme la circulation simulée ou les conditions météorologiques tout au long de votre trajet, pour mieux le planifier », peut-on lire dans le communiqué de Google.

Google Lens qui s’invite dans Maps, ça avance

Baptisée auparavant Search with Live View, la vue en réalité augmentée de Google Maps devient simplement Lens with Maps, du nom de Google Lens. En ouvrant la caméra et en la pointant vers des lieux, des fiches s’affichent, pour consulter le nom, la catégorie, la note ou l’horaire de fermeture d’un lieu public. Restaurant, monument historique, boutique, cela peut être très commode pour s’y retrouver.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l’icône Lens dans la barre de recherche de Google Maps. La fonctionnalité était déjà disponible à Paris, mais l’est dorénavant plus largement : 50 nouvelles villes y ont droit, notamment Austin, Las Vegas, São Paulo, Rome et Taipei.

Des résultats de recherche non pas avec des lieux, mais avec des photos

Le constat de Google est assez simple : « Parfois, vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais pas forcément où aller. » C’est pourquoi des résultats de recherche pour des requêtes spécifiques ne vont plus indiquer de lieux, mais davantage des photos. Ceux pour lesquels aucune n’est disponible ne seront pas affichés. Les photos publiées sur Google Maps sont en fait analysées grâce à de l’IA pour déterminer ce qu’elles contiennent. L’idée est de faire correspondre votre requête avec des images.

Dans l’exemple donné par Google Maps, si vous cherchez du latte art avec des animaux, Google Maps n’affichera que des résultats de cafés qui en proposent. Cette fonctionnalité est déployée en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour le moment. Google Maps en profite pour déployer les résultats thématiques d’activités à faire dans une ville, comme des expositions.

La carte de navigation de Google Maps enfin plus lisible

L’objectif de Google avec sa carte de navigation : refléter encore mieux le monde réel. Pour cela, de nouvelles couleurs apparaissent sur la carte lorsque vous naviguez avec l’application. Les bâtiments sont aussi plus réalistes pour mieux s’orienter. Les sorties d’autoroute devraient également être plus précises. Tous ces changements seront déployés dans les mois à venir en France, au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Allemagne, tant sur Android que sur iOS.

Google Maps ira plus loin en affichant la disponibilité des voies de covoiturage américaines, pour savoir s’il faut prendre tel ou tel itinéraire. Google annonce de plus sur son blog élargir la collecte de limites de vitesse alimentées par l’IA à 20 pays supplémentaires en Europe. L’idée étant d’avoir des données plus précises sur lesdites limitations.

Plus d’informations à propos des bornes de recharge pour les voitures électriques

Dernier changement notable apporté à Google Maps : l’affichage d’informations à propos des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Sur iOS comme sur Android, les utilisateurs vont pouvoir savoir si telle ou telle borne est compatible avec leur véhicule, mais aussi quand est-ce qu’elle a été utilisée pour la dernière fois (de quoi vérifier que la borne en question n’est pas en panne).

Pour les entreprises qui le veulent, Google met à disposition une API pour qu’elles affichent des informations sur leurs bornes en temps réel.

