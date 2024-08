L’IA prend une place plus importante dans l’application Gmail et promet d’améliorer votre productivité

Gemini va avoir du pain sur la planche : il s’apprête à endosser un rôle crucial dans la gestion de votre boîte mail. Le géant de la Google intensifie ses efforts pour intégrer son IA à Gmail, avec pour objectif de la rendre accessible avant même l’ouverture d’un message ou le lancement d’une recherche.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le mariage entre Gemini et Gmail est tout à fait logique, tant ce dernier peut grandement bénéficier des compétences d’un grand modèle de langage. Si Google l’a bien compris et multiplie les nouveautés qui vont dans ce sens, ses derniers travaux risquent de faire passer à cette relation un nouveau cap.

C’est sur le réseau social X que @yash_developer nous en dit un peu plus sur le sujet. Il a repéré un nouveau bouton estampillé du logo de Gemini sur l’application Android de Gmail, et ce, à plusieurs endroits.

Sur l’écran d’accueil, il se trouve en haut à droite de l’écran, à côté de la photo de profil de l’utilisateur, et permet d’engager une conversation avec l’intelligence artificielle. À partir de là, vous pouvez lui demander de trier les courriels non lus, de le faire en fonction d’une période ou d’un expéditeur spécifique, ou encore de mettre en évidence les messages traitants d’une thématique particulière.

Dans les courriels, ce même bouton se place à côté de l’option d’archivage. Il offre la possibilité de générer un résumé plus ou moins détaillé de la conversation, de suggérer une réponse et d’en ajuster le ton.

Source : Yash Agarwal via Android Police Source : Yash Agarwal via Android Police Source : Yash Agarwal via Android Police Source : Yash Agarwal via Android Police

Une place de choix pour Gemini

Si les fonctionnalités observées par @yash_developer semblent familières, c’est normal : nous vous avons déjà parlé de telles options de tri, de rédaction de messages et de résumé. Ce que nous observons ici, c’est une expérience unifiée de Gemini au sein de l’application Gmail. Grâce à un bouton unique et facilement identifiable, toutes ces options seront accessibles du même endroit et en quelques mots, écrits ou dictés. De quoi bien faire évoluer l’expérience du service mail de Google.

Cependant, comme l’expliquent nos confrères d’Android Police, Gemini conserve certaines limitations. Il n’est pas encore possible, par exemple, de lui demander d’appliquer un libellé à plusieurs messages simultanément. De plus, l’IA se contente pour l’instant d’afficher ses résultats de recherche dans l’interface classique de Gmail, sans les intégrer directement à la conversation. À voir si ses capacités évolueront avec le temps.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est apparue qu’auprès d’un nombre limité d’utilisateurs, dont @yash_developer. Difficile alors de savoir quand elle sera déployée, mais on peut s’attendre à ce que Google en dévoile davantage la semaine prochaine, lors de sa grande conférence prévue le 13 août prochain.