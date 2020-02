Google Pay : un paiement plus rapide grâce au bouton de déverrouillage

Google Pay débarque sur le menu Éteindre de certains Google Pixel. Cette interface permettrait d'accéder plus rapidement aux fonctionnalités du service de paiement mobile.

Les solutions de paiement mobile ont généralement l’avantage d’être aussi simples que pratiques à utiliser. Cependant, Google semble vouloir rendre son service Google Pay encore plus efficace. À cet égard, la firme de Moutain View planche sur un raccourci accessible depuis le bouton de déverrouillage.

En effet, une poignée d’utilisateurs de smartphones Google Pixel sous Android 10 signalent sur Reddit que lorsqu’ils restent appuyer sur le bouton de déverrouillage de leur appareil, une interface dédiée à Google Pay apparaît en plus du traditionnel menu Éteindre.

Google Pay dans le menu Éteindre

Sur des captures d’écran partagées sur le réseau social, on peut voir que le carrousel des cartes enregistrées sur le téléphone occupe la moitié supérieure. L’utilisateur n’a qu’à faire défiler celle qu’il compte utiliser avant d’approcher son smartphone du terminal de paiement comme le lui enjoint une consigne affichée tout en haut.

Un tel raccourci permettrait donc de profiter de Google Pay sans avoir à ouvrir l’application. Cela est d’ores et déjà disponible pour les cartes définies comme méthode de paiement par défaut — il suffit d’approcher le téléphone du lecteur –, mais cela peut se montrer pratique pour toutes les cartes secondaires auxquelles on aurait donc accès plus rapidement.

Google Pay Télécharger gratuitement

Un menu permettant de paramétrer ses préférences sur cette interface est même déjà en train d’être préparé, mais il semble pour le moment vide et inutilisable.

Un déploiement bientôt ?

On imagine que Google est en train de travailler plus activement sur ce raccourci de Google Pay et que le géant du web préfère d’abord le tester sur un petit panel d’utilisateurs avant de lancer un déploiement plus large.

D’ailleurs, quand pourrait-il intervenir ce déploiement ? Peut-être faudra-t-il attendre Android 11 pour voir cette option débarquer officiellement sur les Google Pixel. Reste à savoir si des smartphones d’autres marques pourront en profiter. Il n’est pas certain qu’un acteur comme Samsung mette en avant Google Pay au détriment de sa solution maison Samsung Pay.

Pour aller plus loin

Samsung et Google s'adorent

Enfin, notez que dans les images partagées, on peut voir que les touches éteindre, redémarrer, capturer l’écran et urgence sont positionnés tout en bas de l’interface pour être plus facilement accessible au pouce.