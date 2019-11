En Allemagne, une loi fraîchement votée force Apple à débrider le NFC sur ses iPhone. Cela ouvre la voie à l’arrivée de services de paiement mobile tiers tels que Google Pay sur les smartphones de la pomme.

Le NFC chez Apple a toujours été source de frustration pour les détracteurs de la pomme. La firme a en effet toujours bridé cette technologie sur ses smartphones, empêchant ainsi les services tiers d’en profiter librement. Conséquences : pour payer avec leur iPhone, les utilisateurs doivent forcément utiliser Apple Pay. Cela pourrait toutefois changer suite à une initiative allemande.

L’agence de presse Reuters écrit en effet qu’un comité parlementaire a voté une loi contre le blanchiment d’argent dans lequel on trouve un amendement obligeant les opérateurs de transactions électroniques d’ouvrir l’accès à leurs plateformes à leurs concurrents. Le NFC des iPhone d’Apple est donc concerné.

Google Pay sur iPhone ?

En d’autres termes, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres services de paiement mobile sur les iPhone. On pense évidemment à Google Pay, mais pourquoi pas aussi la plateforme française PayLib. Apple a réagi en exprimant ses craintes suite à cette décision allemande :

Nous sommes surpris de la soudaineté avec laquelle ce projet de loi a été présenté. Nous craignons que le projet de loi ne nuise à la facilité d’utilisation, à la protection des données et à la sécurité des données financières.

Il sera surtout intéressant de voir si cette initiative fera des émules dans les pays voisins de l’Allemagne — pourquoi pas la France ? Rappelons à ce titre que la Commission européenne envisage de lancer une enquête à l’encontre d’Apple pour évaluer, justement, si son service Apple Pay n’est pas le théâtre de pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, il est bon de souligner que c’est justement à cause des restrictions imposées par Apple sur le NFC que les iPhone ne peuvent pas encore se substituer aux tickets de métro et passes Navigo sur le réseau des transports en commun de Paris et sa région, contrairement à un grand nombre de smartphones Android.