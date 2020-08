Google Meet : vos visioconférences arrivent sur Chromecast

Google Meet propose désormais des visioconférences compatibles avec les fonctionnalités Chromecast. La webcam et le micro de votre ordinateur seront toujours sollicités cela dit.

Alors que Google Maps colore davantage ses cartes, un autre service populaire de la firme de Mountain View muscle son offre : Google Meet. La plateforme de visioconférence, dont la popularité est montée en flèche pendant la période de confinement, continue en effet de s’étoffer pour que vos réunions vidéo puissent s’effectuer de diverses manières.

Ainsi, Google Meet devient désormais compatible avec Chromecast. Vous pourrez ainsi lancer une réunion depuis votre ordinateur et la diffuser sur votre téléviseur sur lequel vous avez branché le dongle HDMI. Cette option fonctionne aussi avec les TV intégrant nativement les fonctionnalités Chromecast.

Notez que la caméra et le micro de votre ordinateur ou téléphone seront toujours exploités pour envoyer votre vidéo et l’enregistrement de votre voix aux autres participants de la réunion. « Pour commencer, vous devez disposer d’un compte Google, effectuer une mise à jour vers la dernière version de Chrome et vous assurer que votre appareil Chromecast dispose du dernier firmware », écrit par ailleurs Google avant de renvoyer vers ce lien pour expliquer plus en détail les prérequis.

L’importance de Google Meet

Google Meet est devenu un élément prépondérant dans la galaxie d’applications du géant du web depuis que le service est disponible gratuitement pour l’ensemble des utilisateurs. Des sources indiquaient récemment que la firme voudrait, sur le long terme, carrément faire disparaître Google Duo au profit de Meet.

Le déploiement de cette compatibilité avec Chromecast a commencé à se déployer et sera disponible pour tout le monde « dans les prochains jours ».