Epic Games saisit la justice pour un retour de Fortnite sur l’App Store

Epic a annoncé avoir saisi à nouveau la justice en Californie. Cette fois, l'éditeur de Fortnite demande la réintroduction de son jeu mobile au sein de l'App Store d'Apple.

Il y a trois semaines, Apple et Epic Games se sont déclaré la guerre. Alors que l’éditeur du jeu Fortnite avait introduit la possibilité d’acheter des V-Bucks sans passer par le système de paiement d’Apple, la firme de Cupertino avait répliqué en supprimant Fortnite de son App Store.

Désormais, c’est au tour d’Epic Games de contre-attaquer. L’éditeur a en effet saisi la justice américaine pour demander le retour de Fortnite sur la boutique d’applications d’Apple. La saisie, partagée ce samedi par Epic Games, vise en fait à « empêcher les représailles d’Apple envers Epic pour avoir défié ses restrictions déloyales alors que l’affaire sur la concurrence déloyale est en cours ».

Today we asked the Court to stop Apple’s retaliation against Epic for daring to challenge its unlawful restrictions while our antitrust case proceeds. This is a necessary step to free consumers and developers from Apple’s costly, anti-competitive control. https://t.co/r2XxhitjMp

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) September 5, 2020