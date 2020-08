Fortnite : Epic organise un tournoi pour gagner un skin anti-Apple exclusif

Epic va organiser un tournoi communautaire ce dimanche sur le thème de #FreeFortnite. Parmi les lots à gagner, un skin exclusif présentant Apple comme un ennemi, et une casquette parodiant l'ancien logo de la firme de Cupertino.

Depuis une semaine, la guerre est déclarée entre Epic Games et Fortnite. Non content d’avoir attaqué Apple en justice et d’avoir diffusé un clip contre la firme de Cupertino au sein même de Fortnite, Epic Games va aller un peu plus loin ce week-end. L’éditeur de Fortnite va en effet organiser la Coupe #FreeFortnite, un tournoi sur une thématique clairement anti-Apple.

Organisé ce dimanche 23 août, le tournoi de Fortnite aura lieu dans l’onglet Compétition du jeu de tir d’Epic Games et aura lieu pendant quatre heures, avec jusqu’à 12 parties en solo. Outre les conditions du tournoi, plutôt classiques pour le jeu de battle royale, ce sont surtout les prix à gagner qui ont de quoi surprendre. Comme souvent, les joueurs pourront en effet gagner un skin, mais il s’agira cette fois de « Trognon grognon », c’est-à-dire l’avatar d’Apple tel que présenté dans la parodie de la publicité Apple de 1984 diffusé la semaine dernière.

Les joueurs pourront aussi recevoir une véritable casquette « Free Fortnite » avec un détournement du logo Apple utilisé de 1976 à 1998. Une bonne manière de faire des joueurs de véritables bannières publicitaires à la gloire d’Epic Games et de les amener à diffuser la communication anti-Apple d’Epic Games en dehors du jeu. D’autres lots plus classiques sont également à gagner pour les 1200 meilleurs joueurs avec un ordinateur, des smartphones et des consoles.

Une compétition à laquelle les joueurs iOS sont conviés

Pour Epic Games, c’est également l’occasion d’organiser un dernier tournoi avec l’ensemble des plateformes sur lesquelles le jeu est disponible. « Apple a bloqué Fortnite sur l’App Store, ce qui empêche les joueurs de le mettre à jour vers les nouvelles versions. Les joueurs sur iOS resteront au Chapitre 2 – Saison 3, tandis que les autres profiteront du Chapitre 2 – Saison 4 dès son lancement, le 27 août », indique l’éditeur. « Tous vos amis, des prix merveilleux et une pomme pourrie. Ceci est la Coupe #FreeFortnite », résume ainsi Epic Games qui n’hésite donc toujours pas à attaquer frontalement Apple.

Il faut dire que la communication d’Epic Games envers Apple est particulièrement bien rodée. Pour rappel, l’éditeur a mis à jour la semaine dernière Fortnite sur iOS pour permettre d’acheter des V-Bucks à prix cassé sans passer par le paiement de l’App Store. Une pratique sanctionnée par Apple qui a décidé de supprimer le jeu de sa boutique d’application. Dans la foulée de cette décision, Epic a annoncé porter plainte contre Apple et a diffusé un clip à l’encontre de la firme. Depuis, riposte d’Apple qui a décidé de supprimer les accès développeurs d’Epic sur macOS et iOS, empêchant des fait de nombreux studios de profiter de son moteur graphique, l’Unreal Engine.