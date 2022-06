Android 13 Beta 3.2 : voici les nouveautés et les bugs résolus

Une nouvelle mise à jour d'une taille correcte arrive sur Android 13. Celle-ci corrige de nombreux bugs assez gênants et apporte quelques nouveautés.

L’interface des futurs Pixel 7 et 7 Pro se dévoile un peu plus dans une nouvelle version, la Beta 3.2 de Android 13. Celle-ci pèse 275 Mo, beaucoup plus donc que la Beta 3.1 qui se contentait de 6,3 petits Mo, rappelle Android Police.

De nombreux bugs ont été corrigés, ce qui est plutôt bon signe vu que pour Android 12, Google avait attendu la Beta 4 pour prendre à bras le corps certains bugs importants, ce qui avait amené les Pixel 6 à être fortement bugués à leur sortie.

D’autant que certains avaient l’air plutôt bloquants. On pense par exemple au geste de retour classique d’Android qui ne fonctionnait plus certaines apps ou encore le menu « At a glance » qui pouvait crasher. Le micro pouvait aussi s’ouvrir sans raison apparente ou encore l’application Google Photos n’était pas du tout stable.

Les nouveautés marquantes

Quelques petites nouveautés viennent aussi agrémenter cette nouvelle version. L’interface du menu des « Astuces Pixel » change quelque peu, pour mieux mettre en valeur les images.

Le menu des Astuces Pixel sur Android 13 Beta 3.1. // Source : 9to5Google Le menu des Astuces Pixel sur Android 13 Beta 3.2. // Source : 9to5Google

Une nouvelle option permet aussi de choisir si l’on souhaite afficher ou non le clavier à l’ouverture du tiroir des applications.

Autre modification repérée par 9to5Google, le presse papier change un tout petit peu son interface. Le bouton partager est maintenant en bas à gauche plutôt que de l’avoir en vue en permanence en haut à droite. Plutôt malin, d’autant que cela le rend plus accessible en utilisation à une main.

Le presse papier sur Android 13 Beta 3.2. // Source : 9to5Google Le presse papier sur Android 13 Beta 3.1. // Source : 9to5Google

Pour rappel, la sortie officielle d’Android 13 est prévue pour le mois d’octobre 2022, en même temps que la sortie des Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch.

