Jusqu’à présent, les limitations du Bluetooth en dehors de tout codec supplémentaire en faisaient une technologie loin d’être idéale pour l’écoute de musique. Néanmoins, un développeur a réussi à pousser les limites du codec SBC pour permettre d’écouter sa musique en qualité HD, même sur un casque qui n’est pas compatible avec des codecs plus évolués.

Le Bluetooth tel qu’on le connaît est constitué de plusieurs types de profil en fonction des usages. Pour l’écoute de musique, c’est ainsi le profil A2DP qui est utilisé, avec le codec de base SBC. Néanmoins, il est possible, en fonction des appareils et des technologies d’utiliser des codecs supplémentaires comme l’aptX, l’aptX HD, le AAC ou le LDAC. Différents codecs qui ont l’avantage de permettre une bande passante plus large et donc de transmettre les morceaux de l’émetteur — comme un smartphone — à la source — des écouteurs, un casque ou une enceinte — avec une meilleure qualité.

Concrètement, le SBC est en effet limité à un débit de 128 à 330 kbps selon les conditions. C’est-à-dire que si vous souhaitez écouter des fichiers MP3 encodés à 320 kbps, il y a de grandes chances que leur qualité soit détériorée lors du passage du smartphone vers le casque. Un bon moyen d’augmenter la qualité est donc d’utiliser un casque et un smartphone compatibles avec des codecs supplémentaires comme l’aptX (350 kbps), l’aptX HD (576 kbps), le AAC (256 kbps) ou le LDAC (990 kbps). Du moins jusqu’à présent.

Une qualité proche de celle de l’aptX HD

En effet, comme le signale le blog CNX-Software, un développeur du nom de ValdikSS explique avoir réussi à modifier les limitations de bande passante du codec SBC pour la faire passer de 328 kbps au maximum à 452, voire 551 kbps. De quoi permettre une qualité quasiment équivalente à celle de l’atX HD, à 576 kbps. Il a déjà pu implémenter la modification du codec SBC dans les ROMs LineageOS 15.1 et 16.0, Resurrection Remix et crDroid.

Pour ce faire, ValdikSS a simplement activé le mode Dual Channel du codec SBC qui permet d’encoder séparément les canaux stéréo, contrairement aux modes Stereo et Joint Stereo du codec. Par la suite, il a développé une simple case à cocher au moment de l’appairage du casque au smartphone pour permettre à l’utilisateur d’activer le mode « HD audio : SBC ».

Pour l’heure, ce mode SBC de haute qualité n’est disponible que pour certaines ROM Android. ValdikSS indique avoir contacté des ingénieurs Bluetooth chez Google, mais ne pas avoir reçu de réponse de leur part. On ignore donc si cette modification du fonctionnement par défaut du codec SBC intégrera nativement les prochaines versions d’Android.