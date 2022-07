Google TV : vous pourriez bientôt ne plus avoir besoin de vous connecter à vos services de SVoD

Lors de la configuration d'un système Google TV, on pourrait télécharger automatiquement ses applications et s'identifier sur nos services sans avoir à rentrer de mot de passe. Si vos services de streaming se sont multipliés, cela devrait vous faciliter la vie.

Lorsqu’on change d’appareil, rentrer à nouveau tous ses identifiants et télécharger à nouveau ses applications, cela peut être pénible. Si sur les smartphones les procédures de transfert sont bien évoluées, ce n’est pas le cas sur les téléviseurs (bien qu’on change moins souvent de TV que de téléphone). Cela pourrait bientôt changer sur le système Google TV, qui permettrait de télécharger ses applications automatiquement tout en rentrant vos identifiants de connexion.

Une fonction déjà disponible avec Google Assistant, mais pas sur les téléviseurs

Actuellement, on peut connecter nos différents services de streaming, que ce soit de SVoD ou de musique sur Google Assistant. Cela permet de lire ses contenus sur les appareils Google comme le Nest Hub ou les autres appareils compatibles avec Cast sans avoir besoin de se reconnecter.

Jusqu’alors, Google Assistant pouvait déjà vous suggérer sur Google TV des contenus des plateformes auxquelles vous êtes abonné, mais il fallait encore se connecter pour les visionner la première fois que vous utilisiez le service. À l’avenir, vous seriez connectés d’office dès la configuration.

Google TV pourrait vous connecter automatiquement à Netflix et autres…

C’est l’équipe APK Insight de 9to5Google qui a repéré la nouveauté. Dans la dernière mise à jour de l’application de Google TV, à savoir la version 1.0.4508, « il est mentionné que Google TV utilise votre liste d’abonnements connectés pour télécharger automatiquement leurs applications respectives et, si possible, se connecter à votre compte ». On ne connaît malheureusement pas les applications qui seraient concernées, mais on peut évidemment penser aux divers services de streaming vidéo.

On ne sait pas exactement non plus comment cette option fonctionnera, mais selon les informations du média, Google TV pourrait copier les données d’un autre appareil, votre smartphone, tablette ou un autre téléviseur, pour se connecter. Le système d’exploitation ne passerait donc pas par Google Assistant comme c’est le cas aujourd’hui.

L’arrivée de cette fonction n’est cependant pas garantie comme le rappelle APK Insight. Si elle venait à être déployée, nous n’en connaissons pas la date hypothétique d’arrivée. Néanmoins, cela ne serait pas illogique quand des rumeurs parlent de l’arrivée prochaine d’un nouveau Chromecast avec Google TV.

