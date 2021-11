Android 11 : un déploiement loin d’être ridicule, mais des efforts restent à faire

Android 11 touche aujourd'hui presque un quart des smartphones et tablettes du parc Android. Ce n'est pas mal, mais on attend encore plus d'efficacité dans la distribution des plus récentes versions de l'OS mobile.

Alors que beaucoup de regards sont tournés vers le tout beau, tout frais Android 12 — et Android 12L pour les tablettes –, il ne faut pas oublier qu’Android 11 est disponible officiellement depuis un peu plus d’un an. Cette version fait ainsi le bonheur de près d’un quart des smartphones et tablettes Android.

C’est en effet ce que nous apprennent les données affichées sur Android Studio — la plateforme fournissant les outils nécessaires aux développeurs pour créer leurs applications. Il faut savoir que ces nombres ne sont plus aussi régulièrement mis à jour par Google qu’auparavant, quand le géant de Mountain View rafraîchissait ses statistiques tous les mois.

24,2 % pour Android 11

Les données affichées actuellement datent ainsi d’il y a trois semaines et ont été repérées récemment par 9to5Google. Pas moins de 24,2 % des smartphones concernés tournent sous Android 11. Android 10 (lancé en 2019) reste devant avec ses 26,5 %.

Ces statistiques permettent de rappeler que le déploiement des versions les plus récentes d’Android a toujours été un sujet épineux. Oui, il faudrait que les choses aillent bien plus vite pour une expérience utilisateur vraiment à la pointe. Non, ce ne n’est pas une catastrophe si votre smartphone n’a pas la dernière mouture de l’OS de Google tant qu’il y a des patchs de sécurité.

Encore des efforts à faire

Ici, il est intéressant de noter qu’Android 10 (Q) et Android 11 (R) représentent à eux deux plus de la moitié du parc de smartphones. Le déploiement d’Android 11 n’est donc pas ridicule, on sent que des efforts ont été faits pour apporter cette mise à jour plus rapidement à un grand nombre de personnes. Cela dit, ce n’est pas encore parfait.

Google, les autres constructeurs Android et les opérateurs devraient encore muscler leur jeu pour faire en sorte que la dernière mise à jour officielle d’Android devienne rapidement la plus utilisée. Nous n’y sommes pas encore, mais espérons qu’Android 12/12L puisse chambouler tout ça. Cette mouture devrait commencer à apparaître la prochaine fois que la firme de Mountain View daignera partager ses données de distribution.

