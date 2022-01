Android 13 : deux nouvelles fonctions sont déjà connues avant sa présentation

On en sait de plus en plus sur Android 13, la prochaine mouture de l'OS mobile de Google. Le site Android Police a découvert deux d'entre elles.

Alors qu’Android 12 se déploie peu à peu du côté des constructeurs, Google travaille déjà d’arrache-pied sur la prochaine version de son système pour smartphones et tablettes, Android 13. Alors que les principales nouveautés ne seront pas connues avant plusieurs mois, le site Android Police a déjà pu mettre la main sur quelques fonctionnalités attendues.

Dans un article mis en ligne ce mardi, le site spécialisé dévoile quelques captures d’écran obtenues grâce à une version en développement du système d’exploitation. De quoi permettre de découvrir deux fonctionnalités attendues avec Android 13.

La première d’entre elles concerne la gestion des différents comptes utilisateur associés à un smartphone ou à une tablette. Comme l’indiquent deux captures d’écran partagées par Android Police, Android 13 devrait en effet faciliter le changement d’utilisateur directement depuis l’écran de verrouillage. En plus du changement de compte directement par la barre de paramètres rapides, Android 13 devrait permettre de sélectionner l’utilisateur sur l’écran de verrouillage, au moment de rentrer son code pour accéder au smartphone. Dans les captures d’écran mises en ligne, trois choix sont ainsi proposés : owner (propriétaire), restricted (restreint) et normal user (utilisateur normal). On ignore s’il s’agira de trois types de profils ou du nom de profils tels qu’ils ont été paramétrés en amont de la capture d’écran.

Par ailleurs, Android Police signale qu’il est impossible de savoir, à ce stade, si cette gestion des utilisateurs sera réservée uniquement aux tablettes — qui sont par essence plus facilement partagées au sein du foyer — ou si ce changement de compte sera intégré également aux smartphones.

L’assistant Google pourra être lancé grâce au bouton d’accueil… ou non

L’autre nouveauté découverte par Android Police pour Android 13 concerne cette fois l’activation de Google Assistant. Sur Android 12, lorsque les utilisateurs choisissent de conserver la navigation par bouton, il n’est plus possible de lancer l’assistant Google à l’aide d’un appui long sur le bouton d’accueil. Sur Android 13, il semble que cette interaction soit à nouveau rendue possible, mais également désactivable.

Depuis quelques semaines, les fuites se multiplient au sujet d’Android 13. On a notamment appris que la gestion des enceintes, casques et haut-parleurs sera simplifiée, que l’horloge pourra être modifiée sur l’écran de verrouillage ou que davantage d’applications pourront fonctionner en arrière-plan.

La version finale d’Android 13 n’est pas attendue avant l’automne prochain. Néanmoins, Google devrait peu à peu dévoiler certaines nouveautés avec, en point d’orgue, la présentation de l’OS en bonne et due forme au printemps, lors de la conférence Google I/O.

