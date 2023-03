Android 14 : une nouvelle alerte batterie pour les personnes vraiment à l’ouest

La mise à jour vers Android 14 ajoute une nouvelle notification pour prévenir d'un faible niveau d'énergie. On descend très bas avec une alerte à 2 % de batterie.

Le développement d’Android 14 est dans les tuyaux. Actuellement, le futur système d’exploitation n’en est qu’à la Developer Preview 2, mais cela permet déjà de dénicher quelques nouveautés de la prochaine mise à jour. Parmi elles, il y en a une dédiée aux personnes qui aiment vivre dangereusement ou tout simplement aux têtes en l’air qui oublient de vérifier le niveau de batterie pour recharger le téléphone.

Une alerte à 2 % de batterie

Comme le signale AndroidPolice, les smartphones mis à jour vers Android 14 auront droit à une nouvelle alerte pour signaler un niveau de batterie faible. On connaissait déjà, sur Android 13 par exemple, ces notifications à 20 et 10 %. Maintenant, il y en aura une nouvelle à 2 % d’énergie. « Batterie très faible. 2 % de batterie restante. Rechargez votre téléphone ou il s’éteindra bientôt », lit-on dans la notification en français que nous avons pu déclencher sur notre Pixel 7 sous Android 14 DP2.

Il est possible que les équipes chargées du développement d’Android se soient rendu compte que beaucoup de personnes continuaient d’utiliser activement leurs smartphones même une fois le palier des 10 % franchi. Avec une alerte à 2 % de batterie, Android 14 pourrait réussir à déclencher plus de réactivité auprès des utilisateurs et utilisatrices. D’aucuns pourraient cependant simplement voir cette alerte comme un dernier sursaut avant la mort.

Quelques rappels sur les batteries de smartphones

Il est bon de rappeler que les batteries lithium-ion de nos smartphones ont plusieurs avantages, mais souffrent d’un souci inexorable : au fil des cycles de charge, elles voient leur capacité initiale s’amenuiser. On parle généralement de 20 % de capacité perdue en deux ans, mais les dernières générations d’accumulateurs promettent de repousser ce délai à trois ou quatre ans.

Or, cette dégradation peut être ralentie ou accélérée selon la manière dont nous utilisons nos smartphones. Et, idéalement, pour optimiser la durée de vie de nos batteries, il faudrait les maintenir autant que possible entre 20 et 80 % de charge.

En outre, n’hésitez pas à consulter notre sélection des smartphones avec la meilleure autonomie.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.